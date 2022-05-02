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Что было 2 мая в Одессе — подробный рассказ от одессита
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78 views • May 02, 2022
Что было 2 мая 2014 года в Одессе? Служба безопасности Украины осуществила акт геноцида против русского народа
[Правдинформ: СБУ в то время с целью совершения сценария государственного антироссийского про-американского переворота управляли спецслужбы США]
Владислав Долгошея родом из Одессы. Он и его отец были задержаны СБУ в 2015 году и обвинены в подготовке терактов в Одессе и Николаеве. Владислав удивляется своему везению — его пытали, сломали ему здоровье, но не убили — и в конце 2019 года Влада вместе с отцом обменяли как военнопленных. На самом деле Долгошея, конечно, не готовил терактов, а занимал активную пророссийскую позицию, что после 2 мая 2014 года было делом опасным. Сейчас одессит бывший политзаключенный Владислав Долгошея воюет в сотой бригаде народной милиции Донецкой народной республики за возвращение русских в свой город.
Владислав Долгошея: Могу сказать точно, когда наше донецкое военное ополчение зайдёт в Одессу, нас будут встречать с цветами, триколорами, потому что у каждого хорошего одессита где-то под подушкой спрятан русский триколор.
Владислав Долгошея о сути событий 2 мая 2014 года в Одессе: Все "человеки", если можно их так назвать, которые участвовали в событиях 2 мая 2014 года в Одессе с укропской стороны, они были завезены, то бишь у них были располаги
https://trueinform.ru/modules.php?name=Video&;sid=202669
[Правдинформ: СБУ в то время с целью совершения сценария государственного антироссийского про-американского переворота управляли спецслужбы США]
Владислав Долгошея родом из Одессы. Он и его отец были задержаны СБУ в 2015 году и обвинены в подготовке терактов в Одессе и Николаеве. Владислав удивляется своему везению — его пытали, сломали ему здоровье, но не убили — и в конце 2019 года Влада вместе с отцом обменяли как военнопленных. На самом деле Долгошея, конечно, не готовил терактов, а занимал активную пророссийскую позицию, что после 2 мая 2014 года было делом опасным. Сейчас одессит бывший политзаключенный Владислав Долгошея воюет в сотой бригаде народной милиции Донецкой народной республики за возвращение русских в свой город.
Владислав Долгошея: Могу сказать точно, когда наше донецкое военное ополчение зайдёт в Одессу, нас будут встречать с цветами, триколорами, потому что у каждого хорошего одессита где-то под подушкой спрятан русский триколор.
Владислав Долгошея о сути событий 2 мая 2014 года в Одессе: Все "человеки", если можно их так назвать, которые участвовали в событиях 2 мая 2014 года в Одессе с укропской стороны, они были завезены, то бишь у них были располаги
https://trueinform.ru/modules.php?name=Video&;sid=202669
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