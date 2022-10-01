"Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ" ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ) ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ "Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ" https://ugetube.com/watch/kGtuSF7KIcpZp7H , https://rumble.com/v1mapko-the-orthodox-homology-of-st.-justin-popovi.html . ΠΗΓΕΣ: https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46YnFsSTQ0NVM3YWs/view?pli=1&resourcekey=0-5qVMkSg7w8O8FWqm2JAk6A , https://alopsis.gr/ορθόδοξη-εκκλησία-και-οικουμενισμός
«Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὄνομα διά τούς ψευδοχριστιανισμούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.
Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑμανισμῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Παπισμόν. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν. Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις. Διατί; Διότι εἰς τό διάστημα τῆς ἱστορίας αἱ διάφοροι αἱρέσεις ἠρνοῦντο ἤ παρεμόρφωνον ἰδιώματα τινά τοῦ Θεανθρώπου καί Κυρίου Ἰησοῦ, αἱ δέ εὐρωπαϊκαί αὗται αἱρέσεις ἀπομακρύνουν ὁλόκληρον τόν Θεάνθρωπον καί εἰς τήν θέσιν του τοποθετοῦν τόν Εὐρωπαῖον ἄνθρωπον. Ἐδῶ δέν ὑπάρχει οὐσιαστική διαφορά μεταξύ τοῦ Παπισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ καί ἄλλων αἱρέσεων, ὧν τό ὄνομα “λεγεών”» (Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς, "Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός", σελ. 224, μετάφρ. Ιερομ. Αμφιλοχίου Ράντοβιτς και ιερομ. Αθανασίου Γιέβτιτς, Έκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσ/νίκη 1974). Το μεστό υψηλότατων θεολογικών νοημάτων και ορθόδοξης βιωτής ψυχωφελές βιβλίο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς με τίτλο: "Η Ορθόδοξος Εκκλησία και ο Οικουμενισμός" πρέπει και μπορούμε να το διαβάσουμε δωρεάν στην σελίδα με διεύθυνση https://drive.google.com/file/d/0B2MIhqeftC46YnFsSTQ0NVM3YWs/view?pli=1&resourcekey=0-5qVMkSg7w8O8FWqm2JAk6A
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΤΟ 1971 (ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1971 ΕΙΧΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ!) ΟΧΙ ΛΟΓΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ Η ΗΓΕΣΙΑ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΑΡ. ΦΥΛ. 144 - 15/6/1971, http://www.freevolition.gr/apoteixisipopovits.jpg ).
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1971 (εξελέγη το 1931 επίσκοπος της νεοσυσταθείσης Επισκοπής Καρπαθίας αλλά από ταπείνωση δεν δέχτηκε την θέση εκείνη https://www.impantokratoros.gr/77310613.el.aspx , ΔΕΝ ΕΝΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ) ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ"... ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΕΙΝΗ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΑΜΕ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΝΕΙΑ" ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ "ΑΛΑΘΗΤΟΥ" ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΙΣΧΡΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ" ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ... Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ", ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX
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