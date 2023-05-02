España, acoso y derribo => destrucción total

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Destrucción de la clase media
Destrucción de la ganadería
Derribo de centrales térmicas
Voladuras de presas y pantanos
Restricciones al uso de vehículos diesel y gasolina...
Todo ello aderezado de subidas fiscales para acelerar la destrucción de la clase media
Extracto del discurso de Santiago
Abascal el 1 de Mayo de 2023 en el Día del Trabajador https://youtu.be/pBdx8Li3Bvw