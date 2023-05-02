España, acoso y derribo => destrucción total

Destrucción de la clase media

Destrucción de la ganadería

Derribo de centrales térmicas

Voladuras de presas y pantanos

Restricciones al uso de vehículos diesel y gasolina...

Todo ello aderezado de subidas fiscales para acelerar la destrucción de la clase media

Extracto del discurso de Santiago Abascal el 1 de Mayo de 2023 en el Día del Trabajador https://youtu.be/pBdx8Li3Bvw





