DISCURSO COMPLETO DEL PRESIDENTE TRUMP EN LA ONU 2019 (SUBTITULADO)

Rechazó el Nuevo Orden Mundial y declaró que los países soberanos e independientes son el modelo que definirá el futuro de la humanidad; condenó a la tiranía del socialismo/comunismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua; manifestó preocupación por el poder que tienen las grandes empresas de Redes Sociales para determinar qué es lo que las personas pueden ver y qué es lo que pueden decir; denunció la deshonesta práctica comercial de China frente a Estados Unidos y el mundo; habló de la necesidad de que se reforme la OMC; objetó el que la ONU fomente el aborto financiado por los gobierno alrededor del mundo, incluso hasta el día en que el bebé debe nacer; defendió a la familia y la libertad religiosa.



Todo esto y mucho más verás en este histórico discurso. Es hora de que dejes de basarte en lo que los medios de comunicación y la prensa corporativa dicen de Trump; escúchalo a él directamente, piensa por ti mismo y saca tus propias conclusiones.



#DiNoAlSocialismo #DiNoAlNuevoOrdenMundial