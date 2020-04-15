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David Icke - Kilka słów o WHO w czasach COVID-19
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3 views • April 15, 2020
Prezydent USA Donald Trump 14.04.2020r. polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia (WHO), do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa" Donald Trump uczestniczył kiedyś w programach Aleksa Jonesa, w których rozmawiali m.in. o grożącej światu technokratycznej dyktaturze szykowanej na kulisami przez niektórych możnych tego świata, którzy pociągają za sznurki także w WHO... Czy dzisiejsza decyzja ma drugie dno, którego main-stream-media nie widzą albo traktują jako "mrzonkę"?
Zobacz cały wywiad z Davidem Icke: https://www.bitchute.com/video/yrgOyP8jrW6f/
Zobacz cały wywiad z Davidem Icke: https://www.bitchute.com/video/yrgOyP8jrW6f/
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