España, cada vez más presión fiscal

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y más ganas por parte de los sufridos contribuyentes de irse de España
Cada vez menos personas pagan más para sostener a un gobierno corrupto que dilapida el dinero en chiringuitos, ayudas y subvenciones para asegurarse el voto.
Extracto de un video del canal de Youtube de “David Santos” https://www.youtube.com/@davidsantosdirectos