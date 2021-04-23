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Putin warnt Westen: Sie sollten unsere rote Linie nicht überschreiten -
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Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin hat am 21. April seine jährliche Rede an die Nation gehalten, die in diesem Jahr wegen der Zuspitzung des Konfliktes mit dem Westen besonders interessiert erwartet wurde.
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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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