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JEG SØGER KENDTE I DANMARK!
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170 views • July 04, 2021
Denne "epidemi" ligner mere og mere et cirkus. Det er ikke svært at se hvad disse mennesker der har markedsført denne epidemi vil have ud af det.
Hvis du er kendt og tror at den lette løsning er vejen frem så tro om igen. Du er lige så jagtet som den borger men en årsindkomst på under 500.000 kr er.
Og det bliver ikke bedre med mindre du skyder brystet frem og retter ryggen og viser at nok er nok!
Hvis du endnu ikke har solgt din sjæl og at du er med på at at forvandle Danmark til et smukt land igen, hvilket er muligt og der hvor mennesket kommer før systemet, så kontakt mig i dag! (se den grønne prik)
🟢 Er du kendt eller har over 10.000 følgere så kontakt mig via dette link
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Hvis du er kendt og tror at den lette løsning er vejen frem så tro om igen. Du er lige så jagtet som den borger men en årsindkomst på under 500.000 kr er.
Og det bliver ikke bedre med mindre du skyder brystet frem og retter ryggen og viser at nok er nok!
Hvis du endnu ikke har solgt din sjæl og at du er med på at at forvandle Danmark til et smukt land igen, hvilket er muligt og der hvor mennesket kommer før systemet, så kontakt mig i dag! (se den grønne prik)
🟢 Er du kendt eller har over 10.000 følgere så kontakt mig via dette link
╰ https://martinmdiversen.dk/er%20du%20kendt%20så%20skriv
🟣 SE LINKS TIL KILDER:
https://docs.google.com/.../1avJ2XvtO5JP8jOo8OpaU.../edit...
Støt mig hvis du føler for det
╰ https://martinmdiversen.dk/stot/
Tjek min tøjkollektion med NYE design hver uge
╰ https://martinmdiversen.dk/toj/#!/
Tilmeld dig min e-mail-liste for at undgå censur
╰ https://martinmdiversen.dk/e-mail%20liste
Gratis bog til dig Coron@ vi-rus, Sandheden og hvad du har brug for at vide
╰ https://martinmdiversen.dk/
Følg Martin MD:
╰ Facebook: https://martinmdiversen.dk/Facebook
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