Vortrag von Claudia Cuervo. Der Fall des Katers Jimeno. Spanisch mit deutschen Untertiteln.





Ausschnitt des Videos der Akademikerin Claudia Celia Cuervo Espinosa über den Fall des Katers Jimeno, Teil eines Vortrages mit dem Titel „Die Seele und die biologischen Programme des Überlebens“ vom Donnerstag, 29. Mai 2025, im Rahmen des Fünften Internationalen Kongress in Rückführungstherapie, der im Badeort Alicún de las Torres (Granada, Andalusien) stattfand.





Die Rückführungstherapeutin Claudia Cuervo stellt dar wie eine von Biss- und Kratzwunden im Gesicht und Körper gezeichnete Katze von mehreren Traumen heilt, wobei die Person die ihr am Nahesten steht, die Klientin ist. Eine terapeuthische Teamarbeit bei der auch die Therapeuten Victoria Amador und José Quintero Zavala teilnahmen.





Länge: 7 Minuten und 13 Sekunden. Sprache: Kastilisch (Spanisch) mit deutschen Untertiteln.





Link zum Video mit dem vollständigen Vortrag in Kastilisch (Spanisch):





https://youtu.be/CmJmLXCTiEU





Link mit dem Zugang zu allen verfügbaren Vorträgen des Kongress, in Kastilisch (Spanisch):





https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip





Übersetzung: M. Luzdivina Vidal Corbí.