scabelum.com

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Luis de Mugel de scabelum, charlará con el Doctor Iñigo Gómez Ojinaga médico genuino que se basa en la evidencia clínica, él ha desarrollado un forma de sanación energética y defiende un nuevo paradigma médico. Hablaremos de la caída del viejo paradigma y la construcción del nuevo(26 de abril 2023)