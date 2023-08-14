No pude quitarte las espinas - GuitarraVallenata Acompañante - La Decisión Vallenata

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🎥 ¿Qué tal si analizamos juntos los posibles acordes para acompañar este exito?
Tema: No pude quitarte las espinas
Autor: Alberto “Tico” Mercado
Interpreta: La Decisión Vallenata
Album: Mis nuevos cantares / 2000
Tono: MI
Afinación: Normal
¡Manos a las cuerdas!
🗓️ [Publicado 12 abr 2020]
📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1
☑ GuitarraVallenata Acompañante II
https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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