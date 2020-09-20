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THE ANTI-SEMITISM VIRUS - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
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106 views • September 20, 2020
"Anti-Semitism does not signify opposition to Semitism. THERE IS NO SUCH THING. It is an expression we Jews use effectively as a smear word used to brand as a bigot, like you guys, anyone who brings criticism against Jews.” - Harold Wallace Rosenthal, (The Harold Wallace Rosenthal Interview, 1976, by Charles A. Weisman, published June 1992)
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
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6,000,000 LIES (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2e453b7e-2b55-4876-9399-a8cfa6188a83
QUESTIONING THE HOLOCAUST: WHY WE BELIEVED THE LIE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/5e3c32e7-ed66-45cc-ae4b-a2e09bc44993
OTHER LOSSES [2015] - JAMES BACQUE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/27690fd6-d75b-403f-b062-2a0be67086af
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED EDLERS OF ZION - 1903 (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/92a001a3-3460-432e-acd4-08dbf931ab4b
THE SYNAGOGUE OF SATAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/SBYy4BCWhgP9/
THE HIDDEN TYRANNY [THE ROSENTHAL DOCUMENT] - HAROLD WALLACE ROSENTHAL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/528de0ff-ca0d-44e3-a455-41c0d0ec9ed8
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https://www.brighteon.com/79af6638-5e79-4b74-b1be-1dd23421138e
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/70e2df02-aacc-4492-8707-f0caca7e4633
ADOLF HITLER: THE GREATEST STORY NEVER TOLD! - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/5802ea0c-9346-46ad-96c2-3de8d3f2489e
NEW WORLD ORDER: COMMUNISM BY THE BACK DOOR - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/c5b635ed-1e6d-4f63-9332-907adb8c0d5a
ADOLF HITLER VS. THE JEW WORLD ORDER - ERIC DUBAY (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/lslBj2u4v3Uw/
ADOLF HITLER WARNED HUMANITY BUT WE DIDN'T LISTEN!!! (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/a9JBjvxL2MWp/
IN THE NAME OF ZION (VIDEO)
https://www.brighteon.com/835598ba-7c30-4e5d-86dd-ada6dc813e8b
MISSING LINKS: THE DEFINITIVE TRUTH ABOUT 9/11 [2008] (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/3216ceb9-81ee-4d3a-ad84-aec66b97c010
THE TRUTH ABOUT ANTI-SEMITISM - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/2159da45-7b3e-4ed7-b2a7-bb156a306576
Adam Green at Know More News (KMN)
https://www.knowmorenews.org/
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[Lbry] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
6,000,000 LIES (VIDEO)
https://www.brighteon.com/2e453b7e-2b55-4876-9399-a8cfa6188a83
QUESTIONING THE HOLOCAUST: WHY WE BELIEVED THE LIE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/5e3c32e7-ed66-45cc-ae4b-a2e09bc44993
OTHER LOSSES [2015] - JAMES BACQUE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/27690fd6-d75b-403f-b062-2a0be67086af
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED EDLERS OF ZION - 1903 (AUDIO BOOK)
https://www.brighteon.com/92a001a3-3460-432e-acd4-08dbf931ab4b
THE SYNAGOGUE OF SATAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/SBYy4BCWhgP9/
THE HIDDEN TYRANNY [THE ROSENTHAL DOCUMENT] - HAROLD WALLACE ROSENTHAL (VIDEO)
https://www.brighteon.com/528de0ff-ca0d-44e3-a455-41c0d0ec9ed8
KHAZARIAN MAFIA - THE TRUE RULERS OF THE WORLD (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/79af6638-5e79-4b74-b1be-1dd23421138e
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.brighteon.com/70e2df02-aacc-4492-8707-f0caca7e4633
ADOLF HITLER: THE GREATEST STORY NEVER TOLD! - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/5802ea0c-9346-46ad-96c2-3de8d3f2489e
NEW WORLD ORDER: COMMUNISM BY THE BACK DOOR - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/c5b635ed-1e6d-4f63-9332-907adb8c0d5a
ADOLF HITLER VS. THE JEW WORLD ORDER - ERIC DUBAY (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/lslBj2u4v3Uw/
ADOLF HITLER WARNED HUMANITY BUT WE DIDN'T LISTEN!!! (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/a9JBjvxL2MWp/
IN THE NAME OF ZION (VIDEO)
https://www.brighteon.com/835598ba-7c30-4e5d-86dd-ada6dc813e8b
MISSING LINKS: THE DEFINITIVE TRUTH ABOUT 9/11 [2008] (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/3216ceb9-81ee-4d3a-ad84-aec66b97c010
THE TRUTH ABOUT ANTI-SEMITISM - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.brighteon.com/2159da45-7b3e-4ed7-b2a7-bb156a306576
Adam Green at Know More News (KMN)
https://www.knowmorenews.org/
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