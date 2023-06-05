4yrs Ago Trump CLONE June 2019 Visits Church After Virginia Beach Shooting

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4yrs Ago Trump CLONE June 2019 Visits Church After Virginia Beach Shootinghttps://www.msn.com/en-us/news/politics/trump-makes-unannounced-stop-at-virginia-church/ar-AAChTpD?ocid=ob-fb-enus-280&fbclid=IwAR28AVPY4vDMNUOLJtP80ad32eHoi7LfjSl0_sl8S3hM70-ZSl0JzvTTgoQ
https://web.archive.org/web/20190602221801/https://www.msn.com/en-us/news/politics/trump-makes-unannounced-stop-at-virginia-church/ar-AAChTpD?li=BBnbfcL
https://web.archive.org/web/20190710153410/https://www.msn.com/en-us/news/politics/trump-makes-unannounced-stop-at-virginia-church/ar-AAChTpD?li=BBnbfcL&ocid=mailsignout