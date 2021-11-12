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IFQ74 - Émission #74 du 11 novembre 2021 avec Marie-Sophie L.
luciole
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52 views • November 12, 2021
Dans cette 74e édition, nous avons le plaisir d'inviter Marie-Sophie L. de la chaîne Naturawchef et auteure du best seller "L'instant cru ».

Lien pour retrouver sa chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCF70i_VB0FD0PfkoFBi97_A/featured

Dans cette 74e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Sophie L., naturawchef, Naturopathe et Raw chef. Elle enseigne cuisine végétale et crue via son site mariesophiel.com.
Marie-Sophie fut actrice de renom également. Notre naturaw chef est l'auteur de deux livres de cuisine : « L'instant Cru » et L'alimentation crue, aux éditions Albin Michel.
Elle est également vidéaste/vlogueuse et anime une chaîne YouTube, l'instant cru.

👉 La chaîne YouTube de Marie-Sophie :
https://m.youtube.com/channel/UCF70i_VB0FD0PfkoFBi97_A

L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1

Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com

Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0

👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww

Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/

Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/

👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg

Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/

👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery

Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09

Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh

Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9

VK : https://m.vk.com/id665557322

👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2

Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Source Jean-Jacques :
• Raoult répond à BFM :
https://odysee.com/@LiBERTY_VOICE:b/Didier-Raoult-s%27explique-sur-BFMTV:0
■ Source Salim :
• Rapport de l'ATIH : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_covid.pdf
■ Sources Chloé :
• Texte de la Loi COVID-19 (version la plus récente, où on peut aussi trouver les versions précédentes) : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/fr

• Page officielle de la votation du 13 juin 2021 (avec Livret de vote) : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20210613.html

• Communiqué de presse du Conseil fédéral du 27.09.21, avec l'argument des aides financières : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-85264.html

• Motion 21.3402 (pour déplacer les aides financières dans une loi séparée) : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213402

• Certificat Covid absent du bulletin et du livret de vote, article du matin : https://www.lematin.ch/story/loi-covid-19-le-bulletin-ne-mentionne-pas-le-certificat-497696064908

• Sabotage de la campagne d'affichage à Genève : https://www.covidhub.ch/la-campagne-contre-le-pass-covid-sabotee-a-geneve/?fbclid=IwAR1AOY02pfy92wwv7wCLA3eoDah6W8VfeSh_U7s60ohb6b1HYGyGfs8Xbp4

• Constitution fédérale : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr

• La "Surcharge" des hôpitaux :

France 2020 : 2% des lits d'hôpitaux ont été occupés par des patients "COVID" !
https://www.nexus.fr/actualite/sante/rapport-fracassant-atih-covid/


Suisse 11.11.21 : 2,5%
Le rapport officiel suisse :
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
🌹AGENDA de cette fin de semaine
• Vendredi 12 novembre :
🇨🇭 Berne (Place Rosalia-Wenger) : dès 13h30 > Robert F. Kennedy, Astrid Stuckelberger, Reiner Fuellmich, Senta Depuydt, Thomas Binder, Wolfgang Wodarg, Sucharit Bhakdi - grande manifestation D'ÉGALITÉ DES DROITS & DE LIBERTÉ !
🇫🇷 Lyon (réservation par SMS au 07 80 99 13 90) : 20h > Concert de Barrueco
• Samedi 13 novembre :
🇨🇭 Genève (Place Neuve) : 13h30 > Grande manifestation et chaîne humaine pour dire OUI À LA VIE & STOP À LA LOI COVID-19 !
• Lundi 15 novembre : Concert à Thonon (inscription : ...)
Keywords
genocideresistancemanipulationjusticeparanoialibertecovidmedecinesantevaccinsdroitpsychopatheseveillesalimentationtotalitarismevivantnaturelendormis
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