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Ιταλία: Τιμή στον Bartolomeo Pepe. Θυσιάστηκε στο βωμό του Μολώχ. "Ελεγχόμενη Αποκάλυψη"
NIOLAND
NIOLAND
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44 views • June 16, 2022

Ο πρώην γερουσιαστής 5 αστέρων, Bartolomeo Pepe, πέθανε αργά το απόγευμα την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου (όπως αναφέρουν τα συστημικά μέσα στην Ιταλία). Ο Bartolomeo νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Cotugno της Νάπολης για αμφοτερόπλευρη διάμεση πνευμονία προερχόμενη από τον ιό Sars-CoV-2. Ο Davide Crippa, επικεφαλής της ομάδας των Cinquestelle στην αίθουσα επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο του βουλευτή με συλλυπητήριο μήνυμα: "Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην γερουσιαστή Bartolomeo Pepe. Τα συλλυπητήρια της κοινοβουλευτικής μας ομάδας στην οικογένεια και τους οικείους του".


"Ο κορωνοϊός είναι μια γελοία υστερία", έγραψε ο πρώην γερουσιαστής του Movimento5stelle Bartolomeo Pepe, ο οποίος στη Βουλή είχε προσπαθήσει να οργανώσει την προβολή της ταινίας "Vaxxed".


Ο Bartolomeo είχε ξεσπάσει κατά της υποχρέωσης εμβολιασμού από την εποχή του διατάγματος Lorenzin. Εξελέγη στη Γερουσία με το M5S το 2013, αλλά δύο χρόνια αργότερα εγκατέλειψε το κίνημα για να ενταχθεί στην ομάδα Grandi Autonomie e Libertà. Είχε φτάσει στο νοσοκομείο και είχε διασωληνωθεί μετά από μη επεμβατικό αερισμό των πνευμόνων.


Ο Bartolomeo ήταν no-vax πολύ πριν από την πανδημία CoVid-19, όπως μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε πηγαίνοντας στη σελίδα του στο Facebook και βλέποντας τη φωτογραφία του προφίλ του ηλικίας 3 ετών.


Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του ως γερουσιαστής πολέμησε κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών, όντας ο πρώτος που υπέγραψε την Πράξη της Γερουσίας αρ. 2803 που προτείνει ένα νομοσχέδιο για τη μείωση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στα παιδιά και την Πράξη της Γερουσίας αρ. 2988 που προτείνει ένα νομοσχέδιο για την κατάργηση κάθε νόμου που επιβάλλει κάθε είδους εμβολιασμό.


Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη, είθε να διατηρούμε πάντα τη λογική μας.


Όμως η κοινή γνώμη πιστεύει ότι ο Bartolomeo δολοφονήθηκε και η αιτία είναι το βίντεο "Ελεγχόμενη Αποκάλυψη" και όλη η αντιεμβολιαστική του δράση και αποκαλύψεις που είχε κάνει.


Το κανάλι SaDefenza καταγγέλλει το θάνατο του Bartolomeo ότι είναι δολοφονία.


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ΠΗΓΗ: G6 Breaking News: La strana morte di Bartolomeo Pepe

https://numero6.org/attualita/tg6-breaking-news-la-strana-morte-di-bartolomeo-pepe/


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
murderitalybartolomeopepe
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