Mr. V (67η) - ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ;

Α) Εἰδήσεις1) Καταγγελία (οδηγός επιβιώσεως) 20χρονης ταξιδιώτριας από Θεσσαλονίκη στην Πάφο που αντιμετώπισε την κοροϊδία, την ντροπή της εποχής μας και αποδείχθηκε ΛΙΟΝΤΑΡΙΝΑ! (0150)2) ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου. Η προδοσία-παράδοση του Αιγαίου και η εξάλειψη του Καστελλορίζου... (1628)3) Η οικονομική καταστροφή του Πόρου Αττικής… (2231)4) Ο πρόεδρος της Γκάνα καταγγέλλει την σκόπιμη διάλυση των εθνικών οικονομιών... (2401)5) Όποιος αμφισβητεί τον κοροϊδοϊό διατρέχει κίνδυνο συλλήψεως… Μη φοβάσθε, υπάρχει λύση! (2538)6) Η επέτειος της 4η Αυγούστου 1936 ... (2620)7) Δημόσιες καταγγελίες του προέδρου της Λευκορωσσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο περί δωροδοκίας ηγετών κρατών για να κλειδώσουν την χώρα τους και να καταστρέψουν τις εθνικές οικονομίες! ( Η προτελευταία πρόβα της νέας τάξεως πριν μας παρουσιάσουν την ... παγκόσμια διακυβέρνηση) (2751)8) Σύσσωμη η αμερικάνικη πρεσβεία στη τουρκία επισκέφτηκε την Αγία Σοφία για να καμαρώσουν την … μετατροπή της σε τζαμί ! (3028)9) Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος αρχηγός της ΜΙ6 (βρετανική μυστική υπηρεσία εξωτερικού), ο οποίος τυγχάνει να είναι και τουρκομαθής… (3133)10) “Έφυγε” ο Άλαν Πάρκερ, ο σκηνοθέτης του “Εξπρές του Μεσονυκτίου”. Για χρόνια δεν προβαλλόταν η ταινία στην Ελλάδα... (3316)11) Η Γερμανία σε έξι μήνες ( 012020 - 062020 ) προέβη σε αγορά σε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα συνολικού βάρους 83,5 τόνων! 100% αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά... (3445)12) Στις 28082003 ξεπούλησε (δώρισε) 20 τόνους χρυσό ο Ααρών Αβουρί ( κώστας σημίτης ) και ο Νικόλαος γκαργκάνας ( ο τότε διοικητής της Τράπεζας της “Ελλάδας” ) (3556)13) Διαδήλωση 800.000 Γερμανών πολιτών στο Βερολίνο κατά του ψευδοϊού ΔΙΧΩΣ ΜΑΣΚΕΣ (3651)14) Ο Ρόμπερτ, αδερφός του Ντόναλτ Τραμπ, δήλωσε πως πίσω από τον ιό είναι το ίδρυμα “Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς” και προανήγγειλε την προφυλάκισή τους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας…(3723)15) Συναυλία στις 2507 (μια ημέρα μετά την πρώτη ισλαμική προσευχή εντός της Αγίας Σοφίας) στο Πήλιο Μαγνησίας σε ήχους... οθωμανικής μουσικής υπό την αιγίδα και χρηματοδότηση του “ελληνικού” υπουργείου πολιτισμού! (3835)16) Θερμή συμπαράσταση στην απόφαση ερντογάν έσπευσε να δώσει ο Παλαιστίνιος ηγέτης Μαχμούντ Αμπάς …! (4052)17) Η “Αγία Σοφιά”, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Α.Ε.Κ στην Ν. Φιλαδέλφεια, θα μετονομαστεί σε “ΟΠΑΠ Αρένα”! (4135)18) Ενόχληση των τούρκων για την μεγάλη αποβίβαση Αμερικάνικων στρατιωτικών δυνάμεων στον λιμένα της Αλεξανδρουπόλεως … (4333)19) Επιστολή του Σωτήρη Τζούμα στον “πρωθυπουργό” της Ελλάδος περί της επιστροφής των θησαυρών και λοιπών κειμηλίων της Ιεράς Μονής Παναγίας Εικοσιφοινίσσης μετά την υφαρπαγή τους ( Μεγάλη Δευτέρα 27 Μαρτίου 1917 ) κατά την Β’ βουλγάρικη κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας ( 1916-1918 )… (4427)20) Διαδήλωση-διαμαρτυρία των Πόντιων της Ροδόπης σε συνεργασία με την πρωτοβουλία πολιτών και πατριωτικές κινήσεις του ιδίου Νομού την ημέρα της βεβηλώσεως της Αγίας Σοφίας. Αποτροπή προ του προξενείου... (2472020) (4615)Β) Ευχαριστίες συμπαραστατών, ομοϊδεατών… (10419)Γ) Εθνικοί Φύλακες1) Προσφορά αίματος σε καρκινοπαθή συμπατριώτη μας (Κωδικός Αιμοδοσίας Εθνικών Φυλάκων 15059) (4718)2) Στο Ασκληπιείο της Βούλας διαπιστώθηκε προσπάθεια αποτροπής πιστώσεως φιάλης αίματος προς τους Εθνικούς Φύλακες...(4759)3) Συνεργασία των Εθνικών Φυλακών με την γνωστή αμερικάνικη ιστοσελίδα httpsbeforeitsnews.com (4905)4) Έναρξη αλληλογραφίας με τον πρόεδρο της Αμερικής και τον πρόεδρο της Ρωσίας! (4935)5) Εθνικό Ταμείο Ελληνισμού, Ταμείο Εθνικής Αμύνης και Ταμείο Εθνικής Παιδείας (5032)6) Πρόταση δημιουργίας τηλεπαιγνίου ερωτήσεων με ιστορικά και εθνικά θέματα (5112)7) Κάνε την εγγραφή σου ΣΗΜΕΡΑ (5328)Δ) Ερωτήσεις εκπομπής1) Πολλοί ρωτούν γιατί η UNESCO κωφεύει για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί; Ποια η σχέση του Κατάρ με τον συγκεκριμένο οργανισμό; (5358)2) Διακομματική “κυνοβουλευτική” επιτροπή για τη ανάπτυξη-παράδοση (;) της Θράκης μας. Ποια βλαστάρια του πολιτικού “μας” κόσμου απαρτίζουν την συγκεκριμένη επιτροπή; (5600)3) Ποια χώρα αποφάσισε, και μάλιστα με δικαστική απόφαση, να μετατρέψει μεγάλο και παλαιό τζαμί της; Ερώτηση προς “ πρωθυπουργό ” Ελλάδας και υπουργό (α)παιδείας… (10142)4) Ποιά σημαντική εξέλιξη που αφορά την πολύπαθη Ελληνική Ομογένεια μας στις ΗΠΑ προκαλεί τεράστια ερωτηματικά και λύπη; Είναι ενημερωμένη η Ομογένεια μας; (10546)5) Μπορούμε να απαριθμήσουμε ποια τα αδιάσειστα επιχειρήματα κατά της κατασκευής του τζαμιού στο Βοτανικό, πόσο μάλλον της ολέθριας λειτουργίας του, τα οποία όμως υποκριτικότατα προσπερνά όχι μόνο η παρούσα αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση (τ)σύριζα; (10937)6) Ποιο είναι το νέο δώρο της υπουργού (α)-παιδείας προς τους μουσουλμάνους της χώρας μας μετά από το 1.000.000 € προς το τζαμί του Βοτανικού; (11453)Ε) Απόφθεγμα εκπομπής“Όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον”Αμφιβόλου πατρότητας...