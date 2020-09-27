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KILL TARGETS IF ATTACKED DURING A RIOT WHERE STREET IS BLOCKED AND YOU ARE AMBUSHED [TheYankeeMarshal - Tools & Tactics to Survive Riots/Mob Attack in your Vehicle!]
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PATRIOTS, WE ARE IN CIVIL WAR
IF ATTACKED - KILL THE ATTACKERS
IT IS BETTER THAT WHEN THE ENEMY COMES TO YOUR TOWN TO RIOT - THAT YOU KILL THEM AS SOON AS YOU SEE THEM DISMOUNTING; AS SOON AS YOU FIND THEIR ENCAMPMENTS. DO YOU WANT YOUR SONS, DAUGHTERS, MOTHERS, FATHERS, UNCLES, AUNTS, GRANDPARENTS TO ENCOUNTER ONE OF THESE ANTIFA OR BLM PLATOONS THAT WILL SHOOT THEM WHILE THEY SIT IN THEIR VEHICLE; OR DRAG THEM AND BEAT THEM WITH A TACTICAL SKATE BOARD.
THE FBI NEVER FIGURED OUT LAS VEGAS - AND THEY ARE NOT GOING TO FIGURE OUT 500 PATRIOTS KILLING 1,000 – 3,000 BLM OR ANTIFA THAT THINK THEY ARE GOING TO ROLL IN FROM TOWN-TO-TOWN; CITY-TO-CITY BURNING, ATTACKING AND INTIMIDATING THOSE THAT LIVE THERE. NO – TAKE THEM OUT.
KEEP A COMPASS MOUNTED ON YOUR DASH AND NOTE YOUR HEADINGS; PICK A LAND MARK TO ROLL OUT TO AFTER A 360 SWEEP AND ROLL OUT AND HEAD AWAY FROM THIS KILL ZONE TRAP THEY SET UP.
IF COMPLETELY SURROUNDED. FULL LOCK TO THE LEFT OR RIGHT AND FLOOR THE GAS; PERFORM 2 360 DEGREE TURNS TURNING YOUR VEHICLE INTO A BASEBALL BAT.
REGAIN YOUR HEADING AND DRIVE OUT OF DANGER
IF ANYONE HANGS ONTO THE CAR - KILL THEM
OR
SWEEP YOUR VEHICLE INTO AN OBJECT TO DISLODGE THEM
ASSUME THEY ALL HAVE LETHAL WEAPONS
IF YOU CRASH, HAVE AT LEAST 50 MAGAZINES ;AND, LIKE SHOULD HAVE HAPPENED IN BENGHAZI - KILL EVERYONE RUNNING AT YOU UNTIL YOU HAVE A 1/3 MILE CLEAR. IF THEY ARE RUNNING AWAY - LET THEM GO.
HUSTLE OUT OF THE KILL ZONE AND DO NOT TURN YOURSELF IN LIKE RITTENHOUSE. RE-JOIN THE FIGHT. ANTIFA, BLM, THIS IS HOW IT IS GOING TO GO FOR YOU NOW, AND WHENEVER YOU SHOW UP TO ATTACK VEHICLES, BUILDINGS, AND U.S. CITIZENS.
PATRIOTS KILL COMMUNISTS. THAT IS WHAT WW II WAS ALL ABOUT, THAT IS WHAT THE KOREAN WAR WAS ALL ABOUT AND THAT IS WHAT VIETNAM WAS ALL ABOUT. NOW PATRIOTS ARE GOING TO KILL COMMUNISTS HERE IN THE UNITED STATES.
BE AWARE COMMUNIST DEMOCRAT NAZI s
THEN, THIS IS CIVIL WAR. THE FBI, LAW ENFORCEMENT, JUDGES, PENTAGON, AND NO ONE IS GOING TO REFEREE THIS CIVIL WAR.
DO NOT TURN YOURSELF IN. RITTENHOUSE IS A PRISONER OF WAR NOW.
TAKE THE VEHICLE AND SINK IT
MOVE
PATRIOTS IF YOU SEE THIS OCCURRING IN YOUR SECTOR
KILL ALL THAT ARE ATTEMPTING TO STOP CARS AND ATTACK OCCUPANTS.
PROVIDE OVER-WATCH TO THE POLICE IF YOU FEEL LIKE IT
THEY HAVE NOT DESERVED IT. THEY BETTER DECIDE PRETTY DAMN QUICK WHICH SIDE OF THE CIVIL WAR THEY ARE ON
TREAT EVERY TRAFFIC STOP AS A LETHAL THREAT - EXACTLY AS YOU WOULD THESE RIOTER ATTACKERS. KILL THE THREAT.
POLICE. IF YOU HAVE AN INFRACTION TO WHINE ABOUT SEND A PICTURE OR MOVIE TO OUR EMAIL ADDRESS ON FILE WITH THE LICENSE PLATE OF THE VEHICLE AND WE WILL SEE YOU IN COURT.
STOP U.S. CITIZENS WE ARE IN CIVIL WAR I I BE ARMED AT ALL TIMES PATRIOTS. THE POLICE SHOULD BE KEEPING THE ROADS CLEAR, AND NOT SETTING UP CITIZENS TO BE ATTACK BY ANTIFA AND BLM.
TRAVEL IN ARMED CONVOYS PATRIOTS TAKE THE NECESSARY LEVELS OF FORCE TO TELL THE POLICE MOVE ON AND AWAY FROM HARASSING CITIZENS OR ELSE THEY WILL BE VIEWED AS ENEMY COMBATANTS
HAWAII TAKE DOWN CHECK POINTS BY FORCE
TELL THE TYRANTS MOVE ON OR FACE ARREST UNDER U.S.C. 242 THEN TURN THE TYRANTS OR THEIR BODIES OVER THE FEDS.
THE GOVERNORS VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION - THESE ARE ENEMY COMBATANTS PATRIOTS. REMOVE THEM ON SIGHT. NO MASK EDICTS NO LOCK-DOWN EDICTS.
THIS WOULD BE WISE INFORMATION FOR OUR ENGLISH FRIENDS IN NEW ZEALAND, AUSTRALIA, SCOTLAND, CANADA AND ENGLAND.
IF ATTACKED - KILL THE ATTACKERS
IT IS BETTER THAT WHEN THE ENEMY COMES TO YOUR TOWN TO RIOT - THAT YOU KILL THEM AS SOON AS YOU SEE THEM DISMOUNTING; AS SOON AS YOU FIND THEIR ENCAMPMENTS. DO YOU WANT YOUR SONS, DAUGHTERS, MOTHERS, FATHERS, UNCLES, AUNTS, GRANDPARENTS TO ENCOUNTER ONE OF THESE ANTIFA OR BLM PLATOONS THAT WILL SHOOT THEM WHILE THEY SIT IN THEIR VEHICLE; OR DRAG THEM AND BEAT THEM WITH A TACTICAL SKATE BOARD.
THE FBI NEVER FIGURED OUT LAS VEGAS - AND THEY ARE NOT GOING TO FIGURE OUT 500 PATRIOTS KILLING 1,000 – 3,000 BLM OR ANTIFA THAT THINK THEY ARE GOING TO ROLL IN FROM TOWN-TO-TOWN; CITY-TO-CITY BURNING, ATTACKING AND INTIMIDATING THOSE THAT LIVE THERE. NO – TAKE THEM OUT.
KEEP A COMPASS MOUNTED ON YOUR DASH AND NOTE YOUR HEADINGS; PICK A LAND MARK TO ROLL OUT TO AFTER A 360 SWEEP AND ROLL OUT AND HEAD AWAY FROM THIS KILL ZONE TRAP THEY SET UP.
IF COMPLETELY SURROUNDED. FULL LOCK TO THE LEFT OR RIGHT AND FLOOR THE GAS; PERFORM 2 360 DEGREE TURNS TURNING YOUR VEHICLE INTO A BASEBALL BAT.
REGAIN YOUR HEADING AND DRIVE OUT OF DANGER
IF ANYONE HANGS ONTO THE CAR - KILL THEM
OR
SWEEP YOUR VEHICLE INTO AN OBJECT TO DISLODGE THEM
ASSUME THEY ALL HAVE LETHAL WEAPONS
IF YOU CRASH, HAVE AT LEAST 50 MAGAZINES ;AND, LIKE SHOULD HAVE HAPPENED IN BENGHAZI - KILL EVERYONE RUNNING AT YOU UNTIL YOU HAVE A 1/3 MILE CLEAR. IF THEY ARE RUNNING AWAY - LET THEM GO.
HUSTLE OUT OF THE KILL ZONE AND DO NOT TURN YOURSELF IN LIKE RITTENHOUSE. RE-JOIN THE FIGHT. ANTIFA, BLM, THIS IS HOW IT IS GOING TO GO FOR YOU NOW, AND WHENEVER YOU SHOW UP TO ATTACK VEHICLES, BUILDINGS, AND U.S. CITIZENS.
PATRIOTS KILL COMMUNISTS. THAT IS WHAT WW II WAS ALL ABOUT, THAT IS WHAT THE KOREAN WAR WAS ALL ABOUT AND THAT IS WHAT VIETNAM WAS ALL ABOUT. NOW PATRIOTS ARE GOING TO KILL COMMUNISTS HERE IN THE UNITED STATES.
BE AWARE COMMUNIST DEMOCRAT NAZI s
THEN, THIS IS CIVIL WAR. THE FBI, LAW ENFORCEMENT, JUDGES, PENTAGON, AND NO ONE IS GOING TO REFEREE THIS CIVIL WAR.
DO NOT TURN YOURSELF IN. RITTENHOUSE IS A PRISONER OF WAR NOW.
TAKE THE VEHICLE AND SINK IT
MOVE
PATRIOTS IF YOU SEE THIS OCCURRING IN YOUR SECTOR
KILL ALL THAT ARE ATTEMPTING TO STOP CARS AND ATTACK OCCUPANTS.
PROVIDE OVER-WATCH TO THE POLICE IF YOU FEEL LIKE IT
THEY HAVE NOT DESERVED IT. THEY BETTER DECIDE PRETTY DAMN QUICK WHICH SIDE OF THE CIVIL WAR THEY ARE ON
TREAT EVERY TRAFFIC STOP AS A LETHAL THREAT - EXACTLY AS YOU WOULD THESE RIOTER ATTACKERS. KILL THE THREAT.
POLICE. IF YOU HAVE AN INFRACTION TO WHINE ABOUT SEND A PICTURE OR MOVIE TO OUR EMAIL ADDRESS ON FILE WITH THE LICENSE PLATE OF THE VEHICLE AND WE WILL SEE YOU IN COURT.
STOP U.S. CITIZENS WE ARE IN CIVIL WAR I I BE ARMED AT ALL TIMES PATRIOTS. THE POLICE SHOULD BE KEEPING THE ROADS CLEAR, AND NOT SETTING UP CITIZENS TO BE ATTACK BY ANTIFA AND BLM.
TRAVEL IN ARMED CONVOYS PATRIOTS TAKE THE NECESSARY LEVELS OF FORCE TO TELL THE POLICE MOVE ON AND AWAY FROM HARASSING CITIZENS OR ELSE THEY WILL BE VIEWED AS ENEMY COMBATANTS
HAWAII TAKE DOWN CHECK POINTS BY FORCE
TELL THE TYRANTS MOVE ON OR FACE ARREST UNDER U.S.C. 242 THEN TURN THE TYRANTS OR THEIR BODIES OVER THE FEDS.
THE GOVERNORS VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION - THESE ARE ENEMY COMBATANTS PATRIOTS. REMOVE THEM ON SIGHT. NO MASK EDICTS NO LOCK-DOWN EDICTS.
THIS WOULD BE WISE INFORMATION FOR OUR ENGLISH FRIENDS IN NEW ZEALAND, AUSTRALIA, SCOTLAND, CANADA AND ENGLAND.
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