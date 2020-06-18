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ΤΟ ΧΑΛΙΦΑΤΟ ΠΗΡΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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163 views • June 18, 2020
Ως τώρα, τον τελευταίο καιρό, συνηθίσαμε να βλέπουμε επεισόδια που αφορούσαν μαύρους μαζί με "επαναστάτες." Τι γίνεται όμως όταν αναλαμβάνει δράση το χαλιφάτο;

Ξέρεις τι μπορεί εύκολα να γίνει αν αρπάξει φωτιά το σπίτι του γείτονα. Ειδικά όταν υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Εντωμεταξύ είχαμε προβλέψει ότι θα γενικευόντουσαν οι αμερικανικές αναταραχές σε διεθνές επίπεδο με παρόμοιους τρόπους.

Πολλά από τα γεγονότα που θα δούμε στη Γαλλία είναι υπεράνω του ό,τι έχεις δει μέχρι στιγμής.

Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6

Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos

Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Chechens and Algerians clash in Dijon as Europe watches
https://eicri.eu/chechens-and-algerian-muslims-clash-in-dijon-as-europe-watches/

Chaos in Dijon after armed gangs face off against police in fourth day of violence https://www.euronews.com/2020/06/16/chaos-in-dijon-after-armed-gangs-face-off-against-police-in-fourth-day-of-violence

ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. Ο Διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια, μπορείς να το στέλνεις με μήνυμα σε όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει πως υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
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