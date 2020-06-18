© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΤΟ ΧΑΛΙΦΑΤΟ ΠΗΡΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Follow
6
Download MP3
Share
Report
163 views • June 18, 2020
Ως τώρα, τον τελευταίο καιρό, συνηθίσαμε να βλέπουμε επεισόδια που αφορούσαν μαύρους μαζί με "επαναστάτες." Τι γίνεται όμως όταν αναλαμβάνει δράση το χαλιφάτο;
Ξέρεις τι μπορεί εύκολα να γίνει αν αρπάξει φωτιά το σπίτι του γείτονα. Ειδικά όταν υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Εντωμεταξύ είχαμε προβλέψει ότι θα γενικευόντουσαν οι αμερικανικές αναταραχές σε διεθνές επίπεδο με παρόμοιους τρόπους.
Πολλά από τα γεγονότα που θα δούμε στη Γαλλία είναι υπεράνω του ό,τι έχεις δει μέχρι στιγμής.
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Chechens and Algerians clash in Dijon as Europe watches
https://eicri.eu/chechens-and-algerian-muslims-clash-in-dijon-as-europe-watches/
Chaos in Dijon after armed gangs face off against police in fourth day of violence https://www.euronews.com/2020/06/16/chaos-in-dijon-after-armed-gangs-face-off-against-police-in-fourth-day-of-violence
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. Ο Διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια, μπορείς να το στέλνεις με μήνυμα σε όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει πως υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Ξέρεις τι μπορεί εύκολα να γίνει αν αρπάξει φωτιά το σπίτι του γείτονα. Ειδικά όταν υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Εντωμεταξύ είχαμε προβλέψει ότι θα γενικευόντουσαν οι αμερικανικές αναταραχές σε διεθνές επίπεδο με παρόμοιους τρόπους.
Πολλά από τα γεγονότα που θα δούμε στη Γαλλία είναι υπεράνω του ό,τι έχεις δει μέχρι στιγμής.
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Chechens and Algerians clash in Dijon as Europe watches
https://eicri.eu/chechens-and-algerian-muslims-clash-in-dijon-as-europe-watches/
Chaos in Dijon after armed gangs face off against police in fourth day of violence https://www.euronews.com/2020/06/16/chaos-in-dijon-after-armed-gangs-face-off-against-police-in-fourth-day-of-violence
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ. Ο Διαμοιρασμός δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια, μπορείς να το στέλνεις με μήνυμα σε όσους έχουν καταλάβει ή έχουν δείξει πως υπάρχει ελπίδα να καταλάβουν.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.