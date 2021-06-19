Wie wa wappie Gerard is naar volksdansen geweest.

Wat een feest, want wie wa wappie Gerard is weer lekker naar het volksdansen geweest. Maar die vaccinatie zit strijder Gerard erg dwars, want bij het volksdansen maar ook bij de kunstenaarsvereniging is hij de enige die nog geen prik heeft gehad. En als extraatje zingt hij ook nog een prachtig liedje, nou, erg bedankt weer Gerard.

Let op! Op 4:53 blijft de video wat hangen, dat komt omdat Gerard prutapparatuur heeft, op 5:01 gaat het weer vrolijk verder!