© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Wie wa wappie Gerard is naar volksdansen geweest.
Follow
0
Share
Report
10 views • June 19, 2021
Wat een feest, want wie wa wappie Gerard is weer lekker naar het volksdansen geweest. Maar die vaccinatie zit strijder Gerard erg dwars, want bij het volksdansen maar ook bij de kunstenaarsvereniging is hij de enige die nog geen prik heeft gehad. En als extraatje zingt hij ook nog een prachtig liedje, nou, erg bedankt weer Gerard.
Let op! Op 4:53 blijft de video wat hangen, dat komt omdat Gerard prutapparatuur heeft, op 5:01 gaat het weer vrolijk verder!
Let op! Op 4:53 blijft de video wat hangen, dat komt omdat Gerard prutapparatuur heeft, op 5:01 gaat het weer vrolijk verder!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.