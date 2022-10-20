Η Μεγαλύτερη Επαναφορά - Η Ανατολή του Θηρίου (3/4) (Ντοκιμαντέρ)

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Αυτό το ντοκιμαντέρ της ΤρουΝιους δημιουργήθηκε για να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή σε έναν κόσμο προπαγάνδας.
Το ντοκιμαντέρ είναι μεγάλο σε διάρκεια 2 ώρες και μισή και θα δοθεί σε 4 επεισόδια, υποτιτλισμένο όλο με Ελληνικούς υπότιτλους.
Απολαύστε τώρα το ΤΡΙΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ!
Το πρώτο επεισόδιο εδώ: https://www.brighteon.com/a987d903-6d58-4e1f-8fcf-3e48a88cf21a
Το δεύτερο επεισόδιο εδώ: https://www.brighteon.com/a194ba1e-002d-435c-bfac-7452d9d13cc1
Για το πείραμα Συμμόρφωσης του ΜΙΛΓΚΡΑΜ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: https://bit.ly/3CMUFoe
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΟΝΟΦΑΡΣΑΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΙΛΓΚΡΑΜ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΦΟΥ ΕΙΔΑΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΤΟ 67%) ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΓΚΡΑΜ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΣΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ!
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