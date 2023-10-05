GIANTS! BOOK OF OG EXPOSED!

WHILE SOME PEOPLE WILL TAKE THIS EXPOSURE AS FICTION THEY'RE DEAD WRONG. MYTHOLOGY AS FAR AS I'M CONCERNED IS REALTY FROM A PAGAN POINT OF VIEW. IN THE END ALL OF US HAVE TO DO OUR OWN RESEARCH IN DISCOVERING WHAT REALTY MEANS FOR EACH OF US. SADLY THOUGH, THE CONTROLLERS OF EARTH WANT TO HIDE THE TRUTH FROM HUMANITY SO THEY CAN KEEP ALL OF US IN TOTAL BONDAGE. TO HELL WITH THEM. ALL OF US HAVE A RIGHT TO KNOW THE TRUTH AS TO WHY WE WERE PUT ON PLANET EARTH IN THE FIRST PLACE. DO NOT ACCEPT ANYONES POINT OF VIEW AND DO YOUR OWN RESEARCH IN DISCOVERING YOUR OWN REALTY. TIME IS SHORT SO DON'T WASTE ANY TIME BECAUSE WE ARE IN THE TRIBULATION RIGHT NOW. BIBLICAL PROPHECY IS THE BEST AREA FOR THE EVIL TIMES WE'RE LIVING IN RIGHT NOW...PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. WE'RE ENTERING THE MOST EVIL TIME IN THE HISTORY OF HUMANITY NOW...
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.