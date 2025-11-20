BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Revolución de IA Incensurable - destacado de la entrevista 2
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
13 views • 3 days ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


La conversación entre Aaron Day y Mike Adams analiza las implicaciones de la IA avanzada en los empleos y la sociedad. Adams explica que modelos como Mistral Nemo 12B superan por mucho las tareas predictivas básicas y pueden reemplazar hasta el 50% de los trabajos de oficina en los próximos años. Destaca la importancia de que las personas usen la IA para aumentar su propia inteligencia y adaptarse a esta nueva era. También aborda cómo la IA transformará industrias como la publicación de libros y la necesidad de invertir en conocimiento y habilidades personales.


La discusión resalta la conexión entre salud física, nutrición y rendimiento cognitivo. Se mencionan los beneficios del ejercicio, la buena alimentación, la cetosis y el ayuno para mejorar la función cerebral. Además, se analiza el rápido avance de la IA, el liderazgo tecnológico de China y la importancia de mantenerse actualizado y aprovechar modelos de IA de código abierto para el crecimiento personal y profesional.

Keywords
brighteonhighlightsspanishverdad botanica
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy