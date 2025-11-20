Revolución de IA Incensurable - destacado de la entrevista 2

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





La conversación entre Aaron Day y Mike Adams analiza las implicaciones de la IA avanzada en los empleos y la sociedad. Adams explica que modelos como Mistral Nemo 12B superan por mucho las tareas predictivas básicas y pueden reemplazar hasta el 50% de los trabajos de oficina en los próximos años. Destaca la importancia de que las personas usen la IA para aumentar su propia inteligencia y adaptarse a esta nueva era. También aborda cómo la IA transformará industrias como la publicación de libros y la necesidad de invertir en conocimiento y habilidades personales.





La discusión resalta la conexión entre salud física, nutrición y rendimiento cognitivo. Se mencionan los beneficios del ejercicio, la buena alimentación, la cetosis y el ayuno para mejorar la función cerebral. Además, se analiza el rápido avance de la IA, el liderazgo tecnológico de China y la importancia de mantenerse actualizado y aprovechar modelos de IA de código abierto para el crecimiento personal y profesional.