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PROTECT YOUR BUSINESSES FROM NEWSOM WITH 2nd AMENDMENT - FORM YOUR MILIIAS AND ARREST NEWSOM FOR TREASON - THEN EXECUTE THE UN SHILL
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41 views • September 28, 2020
GAVIN NEWSOM AND HIS MOTHER NANCY PELOSI ARE SHILLS FOR THE W.H.O. - NOW PROVEN TO BE DATA FRAUDSTERS AND VACCINE BIOWEAPON TERRORISTS.
NEWSOM IS A SHILL FOR THE UNITED NATIONS AND NEITHER THE W.H.O. OR U.N. ARE AGENCIES OF THE UNITED STATES.
PATRIOTS KILLED NAZIS IN WW I PATRIOTS KILLED NAZI s IN WW II
PATRIOTS KILLED COMMUNISTS IN KOREAN WAR AND VIETNAM WAR
THE UNITED STATES APPEARS TO HAVE COMMUNISTS IN IT THAT ARE ISSUING EDICTS AND ARE COMMUNISTS SUPPORTING FOREIGN COUNTRIES AND THE ENEMY - BLM, ANTIFA, THE PENTAGON CREATED ISIS AGENTS INSIDE THE UNITED STATES. OBAMA INFILTRATORS FLOWN IN WITHOUT SCREENING TO SET UP OBAMA AND DEMOCRAT COMMUNIST TERROR CELLS.
WE WATCHED THE COMMUNISTS OBAMA, BIDEN, KERRY, CLINTONs AND THE COMMUNIST PENTAGON CREATE ISIS IN JORDAN ALL CONFIRMED BY PATRIOT JULIAN ASSANGE AND WIKILEAKS.
TRUMP KILLED ISIS AND KILLED THE COMMUNIST INDONESIAN AND TRAITOR JOE BIDENS FAKE NUKE DEAL WITH IRAN
NOW PATRIOTS - WE HAVE COMMUNISTS INSIDE THE UNITED STATES GOVERNMENT AT ALL LEVELS IT IS TIME TO HUNT THE S E S OUT OF ALL AGENCIES, HUNT DOWN AND KILL EVERY COMMUNIST UN W.H.O. BOOT LICKING GOVERNOR LIKE GAVIN NEWSOM.
THE 2ND AMENDMENT PATRIOTS IS FOR TAKING OUT COMMUNISTS, BLM WHICH NEWSOM FUNDS AND SUPPORTS, ANTIFA WHEREVER AND WHENEVER YOU FIND THEM. NEWSOM IS AN ON SIGHT CIVIL WAR I I TARGET
PATRIOTS IN CALIFORNIA - FORM YOUR MILITIA TO PROTECT BUSINESSES FROM GAVIN NEWSOM AND TO REMOVE COMMUNIST INFILTRATION THAT IS TRYING TO KILL CALIFORNIANS WITH EDICTS ON HOW THEY DRESS (MASKS); WHEN AND HOW THEY CAN OPEN THEIR BUSINESSES. PROTECT THE BUSINESSES FROM TYRANICAL MAYORS, HEALTH INSPECTORS, GOVERNMENT OFFICIALS, AND IF THEY SO CHOOSE TO ENGAGE PATRIOTS - LAW ENFORCEMENT.
NO ONE BUT NO ONE CAN TELL YOU TO LIMIT THE NUMBER OF PATRONS YOU CAN HAVE IN YOUR BUSINESS, OR HOW THEY DRESS, WHETHER THEY WEAR A MASK OR NOT.
GAVIN NEWSOM, CALIFORNIA LEGISLATORS, MAYORS, CITY COUNCILS AND COUNTY BOARDS. THESE ARE CIVIL WAR I I PRIORITY TARGETS IF THEY ISSUED A SINGLE EDICT OR LIMITATION BASED ON A FLU THAT THEY RELEASED BECAUSE THEY COULD ONLY FIELD BRAIN-DEAD JOE BIDEN AND AN ILLEGITIMATE VP CANDIDATE THAT IS NOT ELIGIBLE ACCORDING TO THE CONSTITUTION, AND IS AN ANCHOR BABY WITH AN INDIAN NATIONAL MOTHER AND A JAMAICAN SLAVE OWNER FAMILY FATHER.
NO RECALLS CALIFORNIA BUSINESSES DO NOT HAVE TIME
ONLY PATRONIZE SMALL BUSINESSES
THE 2ND AMENDMENT SHALL NOT BE INFRINGED CARRY A WEAPON AT ALL TIMES
GUARD THE BUSINESSES THAT WANT TO STAY OPEN.
ARMED RAIDS BY NEWSOMS RAIDERS MUST BE MET WITH FORCE - THEN IF THAT IS THE STANCE OF CALIFORNIA LAW ENFORCEMENT - THEY WILL ALL BECOME ENEMY COMBATANTS DEFENDING UNCONSTITUTIONAL EDICTS.
NOW ARREST GAVIN NEWSOM AND IF HE RESISTS ARREST BY THE CITIZENS - USE THE NECESSARY FORCE TO ACCOMPLISH THIS ARREST UNDER 18 U.S.C. 242. THEN TURN HIM, OR HIS BODY OVER TO THE FEDERAL GOVERNMENT.
HOLD NEW ELECTION AFTER YOU REMOVE THESE TYRANTS. AND THEY WILL HAVE THE MESSAGE. IF YOU VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION - YOU WILL BE EXECUTED FOR TREASON.
BACK TO WORK CALIFORNIA. TYRANTS YOU ARE ON NOTICE. IF PATRIOTS DECIDE TO REMOVE YOU. WHERE, WHEN, HOW THAT WILL BE UP TO PATRIOTS.
IF A TYRANT TELLS YOU TO WEAR A MASK AND THREATENS YOU WITH ARREST - KILL THEM
WALK INTO YOUR CITY COUNCIL ARMED AND TELL THEM TO REMOVE EVERY FAKE FLU EDICT OR THEY WILL BE TAKEN OUTSIDE AND EXECUTED FOR TREASON
POLICE THAT VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION BULLDOZE THEIR POLICE STATION TO THE GROUND, TELL THEM THEY ARE FIRED; AND IF THEY COME BACK - THEY WILL BE CONSIDERED ENEMY COMBATANTS AND KILLED ON SIGHT
THE SECOND AMENDMENT WAS MADE FOR GAVIN NEWSOM. HE IS NOW A CIVIL WAR PRIORITY TARGET TO TAKE OFF THE BATTLEFIELD
UN-ELECTED HEALTH OFFICIALS DEMANDING MASK EDICTS OR LIMITING THE CONSTITUTION - THESE ARE ENEMY COMBATANTS OF THE COMMUNIST DEMOCRATS AND ARREST THEM ON SIGHT, COURT MARTIAL AND EXECUTE.
NO TIME TO RECALL GAVIN NEWSOM. HE IS WANTED DEAD OR ALIVE
NEWSOM IS A SHILL FOR THE UNITED NATIONS AND NEITHER THE W.H.O. OR U.N. ARE AGENCIES OF THE UNITED STATES.
PATRIOTS KILLED NAZIS IN WW I PATRIOTS KILLED NAZI s IN WW II
PATRIOTS KILLED COMMUNISTS IN KOREAN WAR AND VIETNAM WAR
THE UNITED STATES APPEARS TO HAVE COMMUNISTS IN IT THAT ARE ISSUING EDICTS AND ARE COMMUNISTS SUPPORTING FOREIGN COUNTRIES AND THE ENEMY - BLM, ANTIFA, THE PENTAGON CREATED ISIS AGENTS INSIDE THE UNITED STATES. OBAMA INFILTRATORS FLOWN IN WITHOUT SCREENING TO SET UP OBAMA AND DEMOCRAT COMMUNIST TERROR CELLS.
WE WATCHED THE COMMUNISTS OBAMA, BIDEN, KERRY, CLINTONs AND THE COMMUNIST PENTAGON CREATE ISIS IN JORDAN ALL CONFIRMED BY PATRIOT JULIAN ASSANGE AND WIKILEAKS.
TRUMP KILLED ISIS AND KILLED THE COMMUNIST INDONESIAN AND TRAITOR JOE BIDENS FAKE NUKE DEAL WITH IRAN
NOW PATRIOTS - WE HAVE COMMUNISTS INSIDE THE UNITED STATES GOVERNMENT AT ALL LEVELS IT IS TIME TO HUNT THE S E S OUT OF ALL AGENCIES, HUNT DOWN AND KILL EVERY COMMUNIST UN W.H.O. BOOT LICKING GOVERNOR LIKE GAVIN NEWSOM.
THE 2ND AMENDMENT PATRIOTS IS FOR TAKING OUT COMMUNISTS, BLM WHICH NEWSOM FUNDS AND SUPPORTS, ANTIFA WHEREVER AND WHENEVER YOU FIND THEM. NEWSOM IS AN ON SIGHT CIVIL WAR I I TARGET
PATRIOTS IN CALIFORNIA - FORM YOUR MILITIA TO PROTECT BUSINESSES FROM GAVIN NEWSOM AND TO REMOVE COMMUNIST INFILTRATION THAT IS TRYING TO KILL CALIFORNIANS WITH EDICTS ON HOW THEY DRESS (MASKS); WHEN AND HOW THEY CAN OPEN THEIR BUSINESSES. PROTECT THE BUSINESSES FROM TYRANICAL MAYORS, HEALTH INSPECTORS, GOVERNMENT OFFICIALS, AND IF THEY SO CHOOSE TO ENGAGE PATRIOTS - LAW ENFORCEMENT.
NO ONE BUT NO ONE CAN TELL YOU TO LIMIT THE NUMBER OF PATRONS YOU CAN HAVE IN YOUR BUSINESS, OR HOW THEY DRESS, WHETHER THEY WEAR A MASK OR NOT.
GAVIN NEWSOM, CALIFORNIA LEGISLATORS, MAYORS, CITY COUNCILS AND COUNTY BOARDS. THESE ARE CIVIL WAR I I PRIORITY TARGETS IF THEY ISSUED A SINGLE EDICT OR LIMITATION BASED ON A FLU THAT THEY RELEASED BECAUSE THEY COULD ONLY FIELD BRAIN-DEAD JOE BIDEN AND AN ILLEGITIMATE VP CANDIDATE THAT IS NOT ELIGIBLE ACCORDING TO THE CONSTITUTION, AND IS AN ANCHOR BABY WITH AN INDIAN NATIONAL MOTHER AND A JAMAICAN SLAVE OWNER FAMILY FATHER.
NO RECALLS CALIFORNIA BUSINESSES DO NOT HAVE TIME
ONLY PATRONIZE SMALL BUSINESSES
THE 2ND AMENDMENT SHALL NOT BE INFRINGED CARRY A WEAPON AT ALL TIMES
GUARD THE BUSINESSES THAT WANT TO STAY OPEN.
ARMED RAIDS BY NEWSOMS RAIDERS MUST BE MET WITH FORCE - THEN IF THAT IS THE STANCE OF CALIFORNIA LAW ENFORCEMENT - THEY WILL ALL BECOME ENEMY COMBATANTS DEFENDING UNCONSTITUTIONAL EDICTS.
NOW ARREST GAVIN NEWSOM AND IF HE RESISTS ARREST BY THE CITIZENS - USE THE NECESSARY FORCE TO ACCOMPLISH THIS ARREST UNDER 18 U.S.C. 242. THEN TURN HIM, OR HIS BODY OVER TO THE FEDERAL GOVERNMENT.
HOLD NEW ELECTION AFTER YOU REMOVE THESE TYRANTS. AND THEY WILL HAVE THE MESSAGE. IF YOU VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION - YOU WILL BE EXECUTED FOR TREASON.
BACK TO WORK CALIFORNIA. TYRANTS YOU ARE ON NOTICE. IF PATRIOTS DECIDE TO REMOVE YOU. WHERE, WHEN, HOW THAT WILL BE UP TO PATRIOTS.
IF A TYRANT TELLS YOU TO WEAR A MASK AND THREATENS YOU WITH ARREST - KILL THEM
WALK INTO YOUR CITY COUNCIL ARMED AND TELL THEM TO REMOVE EVERY FAKE FLU EDICT OR THEY WILL BE TAKEN OUTSIDE AND EXECUTED FOR TREASON
POLICE THAT VIOLATE THE U.S. CONSTITUTION BULLDOZE THEIR POLICE STATION TO THE GROUND, TELL THEM THEY ARE FIRED; AND IF THEY COME BACK - THEY WILL BE CONSIDERED ENEMY COMBATANTS AND KILLED ON SIGHT
THE SECOND AMENDMENT WAS MADE FOR GAVIN NEWSOM. HE IS NOW A CIVIL WAR PRIORITY TARGET TO TAKE OFF THE BATTLEFIELD
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