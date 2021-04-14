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Τα όπλα ευλογήθηκαν
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584 views • April 14, 2021
Όρκος επανάστασης
Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου τριάδος να αγωνιστώ μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματος μου υπέρ της αγίας ημών πίστεως και της ιερής ημών πατρίδος.
Να μην σταματήσω να αγωνίζομαι εάν δεν αποδιώξω τον εχθρό της πατρίδας μου και της θρησκείας μου.
Να απελευθερώσω την πατρίδα μου από τα δεσμά της πνευματικής,οικονομικής και πολιτικής κατοχής που της επεβλήθηκαν και να αποκαταστήσω την απολεσθήσαν εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.
Να σταματήσω την κατάλυση του συντάγματος, την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, την τέλεση γενοκτονίας του Ελληνικού λαού και του διαμελισμού της χώρας μου.
Υποχρέωση μου η αντίστασης με κάθε μέσο, διότι η πατρίδα μου τελεί από κατοχή.
Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά αμυνώ δε υπέρ ιερών και οσίων την πατρίδα δε ουκ ελάττω παραδώσω.
Ορκίζομαι,... καλή λευτεριά να έχουμε.
Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου τριάδος να αγωνιστώ μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματος μου υπέρ της αγίας ημών πίστεως και της ιερής ημών πατρίδος.
Να μην σταματήσω να αγωνίζομαι εάν δεν αποδιώξω τον εχθρό της πατρίδας μου και της θρησκείας μου.
Να απελευθερώσω την πατρίδα μου από τα δεσμά της πνευματικής,οικονομικής και πολιτικής κατοχής που της επεβλήθηκαν και να αποκαταστήσω την απολεσθήσαν εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια.
Να σταματήσω την κατάλυση του συντάγματος, την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, την τέλεση γενοκτονίας του Ελληνικού λαού και του διαμελισμού της χώρας μου.
Υποχρέωση μου η αντίστασης με κάθε μέσο, διότι η πατρίδα μου τελεί από κατοχή.
Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά αμυνώ δε υπέρ ιερών και οσίων την πατρίδα δε ουκ ελάττω παραδώσω.
Ορκίζομαι,... καλή λευτεριά να έχουμε.
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