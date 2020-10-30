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Обзор эффективных методов диагностики и лечения рака. Международный симпозиум "ПРАВДА О РАКЕ"
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373 views • October 30, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет очередное видео с Международного симпозиума «ПРАВДА О РАКЕ». Тема лекции: «Обзор эффективных методов диагностики и лечения рака», докладчик: др. Бен Джонсон (Dr. Ben Johnson).
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Чтобы быстро войти в тему альтернативной онкологии рекомендуем вам почитать нашу книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, которую вы можете БЕСПЛАТНО читать онлайн, скачать или приобрести бумажную книгу у издательства по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit
(там же вы можете почитать отзывы о книге и написать сами отзыв)
Подробнее узнать об альтернативной (натуральной) концепции рака, а также о методах его лечения, можно на ресурсах проекта МедАльтернатива.инфо:
YouTube - https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
Сайт - https://www.medalternativa.info/
ВК - https://vk.com/medalternativainfo
также ищите нас в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстраграмм
Благодарим всех, кто поддерживает нашу работу! Благодаря вам множество людей имеют возможность получить такую жизненно важную информацию, которая может помочь им и даже спасти им жизнь!
Вы можете помочь проекту с выпуском новых частей «Международного симпозиума Правда о раке», а также других фильмов, которые мы переводим. Подробности по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
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