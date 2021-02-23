Πώς θα έμοιαζε η κουλτούρα ακύρωσης στο Μεσαίωνα NYT Opinion

Το ίντερνετ δεν δημιούργησε τον βίαιο όχλο.



Στο παραπάνω σατιρικό βίντεο άρθρο γνώμης, επαναφανταζόμαστε την κουλτούρα της ακύρωσης με τη βοήθεια ενός όχλου του Μεσαίωνα. Προσευχηθείτε γι' αυτό, το βίντεο ικετεύει, έχει απομείνει καθόλου χώρος για υπέρβαση;



Αυτές τις μέρες, φαίνεται λες και όλοι ακυρώνονται — από διάσημους όπως ο Louis C.K. και ο Kanye West έως τυπικά λυκειόπαιδα. Μερικές ακυρώσεις είναι προσωρινές (Σε παρακολουθούμε, Aziz Ansari). Μερικές φαντάζουν μόνιμες (Έχει δει κανείς τον R. Kelly;). Αλλά όλες είναι πολύ δημόσιες. Και σπανίως μια αίτηση συγγνώμης είναι αρκετά καλή. Ακόμα πιο σπάνια η εξιλέωση.



Τον περασμένο μήνα, ο πρώην πρόεδρος Barack Obama παρακίνησε τους νέους να εγκαταλείψουν την κουλτούρα ακύρωσης. “Αυτή την ιδέα της αγνότητας και του ασυμβίβαστου και του ότι είστε πάντα πολιτικά ‘αφυπνισμένοι’ κι όλα αυτά'' είπε, “πρέπει να τα ξεπεράσετε γρήγορα.”



ένας όχλος γρήγορα ξεσηκώθηκε προς υπεράσπιση της κουλτούρας ακύρωσης, πασπαλισμένης με λίγη κρίση “O.K. γέρο”. Για λίγο, αναρωτηθήκαμε: Θα μπορούσε ακόμα κι ο Πρόεδρος Obama να ακυρωθεί;