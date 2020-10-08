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Accidents vaccinaux, hold-up juridique, « 1986 » : comment Big Pharma a fait la loi
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20 views • October 08, 2020
2 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=5C9BvXZLS8k
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
En matière de vaccination, il existe des exceptions juridiques qu’aucune autre industrie ne peut obtenir. Et pourtant, sous couvert de politiques sanitaires d’urgence, les industriels ont, d’abord aux États-Unis, obtenu une exemption juridique qui leur donne une totale impunité en cas d’effets secondaires graves. Récemment, cette même exemption a été octroyée concernant le futur vaccin contre le Sars-cov-2.
✅ Lire notre article complet sur ce sujet : https://www.nexus.fr/actualite/sante/accidents-vaccinaux-1986/
Vidéo accessible sur Facebook : https://www.facebook.com/10150093436185244/videos/1989738897992246
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#Vaccins #1986TheAct #BigPharma #Nexus
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En matière de vaccination, il existe des exceptions juridiques qu’aucune autre industrie ne peut obtenir. Et pourtant, sous couvert de politiques sanitaires d’urgence, les industriels ont, d’abord aux États-Unis, obtenu une exemption juridique qui leur donne une totale impunité en cas d’effets secondaires graves. Récemment, cette même exemption a été octroyée concernant le futur vaccin contre le Sars-cov-2.
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