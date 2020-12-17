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Η ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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1415 views • December 17, 2020
Μην κοιτάς που η ιός θερίζει και διασπειρεται, έχουμε και να ανταποκριθούμε ταχύτατα στις απαιτήσεις της 4η βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιοποίησης κάθε επιπέδου, πάντα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ποιός άραγε το αποφάσισε αυτό όταν δεν έχει περάσει ούτε τυπικά από μια πουλημένη βουλή;

Την ίδια ώρα στην Ελλάδα του...”Τσαουσέτσκου” ονομάζουν την επιχείρηση εμβολιασμού “επιχείρηση ελευθερίας,” επιλογή που εύκολα θα μπορούσε να κάνει τον προαναφερθέντα να ζηλέψει. Ούτε κι αυτό μας κάνει εντύπωση την εποχή που το καθεστώς έχει κινητοποιήσει κάθε προπαγανδιστική μέθοδο που δοκίμαζε χρόνια τώρα.

Οπότε στα πλαίσια της μεγαλύτερης υποδούλωσης μέσω της τεχνολογίας βλέπουμε για παράδειγμα αναφορές για αποθήκευση δεδομένων στο DNA όπως και συνεργασίες πολυεθνικών για τη χρήση τεχνογνωσίας, γεγονός που μας δείχνει την πορεία για μια μεγαλύτερη κεντροποίηση που φυσικά οδηγεί σε μια παγκοσμιοποιημένη νεα τάξη πραγμάτων. Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο καθώς οι αντιδράσεις στην Ελλάδα αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο άμεσες.

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6

Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos

Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar

Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Όλοι οι σύνδεσμοι είναι εδώ γιατί κάτω δεν χωρούν

Τεχνητή νοημοσύνη: Μεγάλες προοπτικές αλλά και μεγάλες προκλήσεις | Α.Μ. Ασημακοπούλου
https://youtu.be/7XZM06M5vVw

Επιχείρηση Ελευθερία: Ξεκινά η εκστρατεία για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού
https://www.ethnos.gr/politiki/137611_epiheirisi-eleytheria-xekina-i-ekstrateia-gia-embolio-kata-toy-koronoioy

Ρεβεγιόν με 6, 9 και 10: Οι τρεις «μαγικοί» αριθμοί και ο δείκτης θετικότητας
https://www.newsit.gr/ellada/revegion-me-6-9-kai-10-oi-treis-magikoi-arithmoi-kai-o-deiktis-thetikotitas/3181703/

Αυστηρό μήνυμα Χρυσοχοΐδη για Δ. Αττική: «Θα σφραγιστούν ακόμη και σπίτια»
https://www.tovima.gr/2020/12/16/society/xrysoxoidis-gia-d-attiki-kaneis-den-mporei-na-kanei-tou-kefaliou-tou-an-xreiastei-tha-sfragistoun-akoma-kai-spitia/

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ!
Η ΑΘΗΝΑ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ? ????????????????
https://www.facebook.com/manolis.stouras/posts/3442625285851556

Σπάνε την καραντίνα «Ανοίγουμε τα καταστήματά μας στις 18 Δεκεμβρίου…» Ομοσμονδία Εμπόρων Κρήτης
https://amazonios.net/spane-tin-karantina-anoigoyme-ta-katastimata-mas-stis-18-dekemvrioy-omosmondia-emporon-kritis/

Αιφνιδιαστικά στο Μαξίμου εργαζόμενοι στην εστίαση - Προσήχθησαν τρία άτομα
https://www.lawandorder.gr/Article/98872/koinonia/aifnidiastiki-diamarturia-apo-ergazomenous-stin-estiasi-exo-apo-to-megaro-maximou

Βρετανία: 140.000 άνθρωποι έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου
https://www.newsit.gr/kosmos/vretania-140-000-anthropoi-exoun-kanei-tin-proti-dosi-tou-emvoliou/3182981/

FDA staff endorses emergency use of Moderna’s Covid vaccine in a critical step toward approval
https://www.cnbc.com/2020/12/15/covid-vaccine-fda-says-modernas-data-meets-expectations-for-emergency-use.html

Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου -ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ!!!!!!!!!!!!ΕΠΕΣΑ
https://www.youtube.com/watch?v=r2sDiDtabX0

Great Reset & Κλάους Σουάμπ «Μετά τον κορονοϊό, πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του πλανήτη μας»…
https://open.lbry.com/@Ασκητής:d/Κλάους-Σουάμπ
-«Μετά-τον-κορονοϊό,-πρέπει-να-γίνει-επανεκκίνηση-του-πλανήτη-μας»…:b

COVAX explained
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained

Η νέα βίβλος που φέρνει την ψηφιακή αλλαγή στην Ελλάδα: Τι περιλαμβάνει
https://www.cnn.gr/tech/story/245545/h-nea-vivlos-poy-fernei-tin-psifiaki-allagi-stin-ellada-ti-perilamvanei

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και 5G μπαίνουν στη ζωή των Ελλήνων
https://www.tovima.gr/2020/11/21/science/syzeyksis-ii-kai-5g-mpainoun-sti-zoi-ton-ellinon/

BIG TECH IN HEALTHCARE: Here's who wins and loses as Alphabet, Amazon, Apple, and Microsoft hone in on niche sectors of healthcare
https://www.businessinsider.com/big-tech-in-healthcare-report?r=US&;IR=T

Ε.Ε.: Αθρόες παραγγελίες νοσοκομείων για τα ρομπότ που καθαρίζουν τον κορωνοϊό
https://www.kathimerini.gr/life/technology/561114652/athroes-paraggelies-nosokomeion-gia-ta-rompot-poy-katharizoyn-ton-koronoio/

O Bιll Gαtes μας περνά στο επόμενο στάδιο αλλαγής!!! BINTEO
http://www.oparlapipas.gr/2020/12/o-bll-gtes-binteo.html

HSBC Your DNA will be your Data
https://www.facebook.com/pentadromoi/posts/3556407307806055
Keywords
vaccinesconspiracycoronavirus
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