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Clown Planet News (15 May 2021): Gas Shortage, No More Masks, Vaccine Passports, Smallest Medical MicroChip & More
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60 views • May 15, 2021
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https://catholicnewsherald.com/90-news/local/7098-sunday-mass-obligation-resumes-pentecost-sunday-may-23
https://merryjane.com/news/ai-suggests-us-vaping-illness-case-from-last-summer-was-actually-covid-19?s=ed
https://www.thelastamericanvagabond.com/israel-expand-gaza-attacks-ai-says-vaping-illness-was-covid-19-justified-vaccine-hesitancy/
https://twitter.com/conspiracyguy11/status/1393261379914719234
https://www.wltx.com/article/news/nation-world/colonial-pipeline-5-million-ransom-hackers/507-613a8a64-0661-4ed2-a76f-d7d2bbf7f28b
https://www.newsobserver.com/news/state/north-carolina/article251353113.html
https://www.wtsp.com/article/weather/gas-shortage-colonial-pipeline-dangers-storage-plastic-bags/67-e7307b75-3e7f-40bb-aa5c-a9b225f22330
https://twitter.com/forcastunknown/status/1393470623763009537
https://www.youtube.com/watch?v=ZwD-uQyn7kw
https://7thchakrafilms.com/watch-soon
https://twitter.com/RepMontague/status/1393285782383779840
https://twitter.com/NewGranada1979/status/1387268911876296705
https://www.local10.com/news/local/2021/04/19/why-are-new-ventilators-being-trashed-in-a-miami-dade-landfill/
https://twitter.com/billmaher/status/1393007571183620098
https://twitter.com/ChuckCallesto/status/1392629450622345216
https://twitter.com/kerpen/status/1393022731373973504
https://twitter.com/Breaking911/status/1393278011332612107
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https://twitter.com/Breaking911/status/1392982609282670595
https://twitter.com/Breaking911/status/1392930641336061953/photo/1
https://twitter.com/i/events/1393221483896266753
https://twitter.com/WhiteHouse/status/1392907170702839808
https://twitter.com/tomselliott/status/1393156961361932298
https://twitter.com/tomselliott/status/1392938975208386562
https://twitter.com/TheFreds/status/1392502954465320962
https://www.outkick.com/rachel-maddow-says-she-needs-to-rewire-to-view-unmasked-people-as-selfish-threats/
https://www.youtube.com/watch?v=1flgECCL77Y
https://nypost.com/2021/05/14/unvaccinated-kids-still-need-to-wear-masks-fauci/?utm_campaign=SocialFlow&;utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter
https://twitter.com/shartstorm8d8/status/1393079551530397702
https://www.enr.com/articles/51691-osha-imposes-new-guidance-for-employer-required-covid-19-vaccines#.YJvnuZNJihg.twitter
https://www.thedenverchannel.com/news/national/coronavirus/nearly-40-of-those-whove-died-from-covid-19-had-diabetes-ada-says
https://www.cio.co.ke/african-health-passport-initiatives-embrace-blockchain-mobile-tech/
https://patents.google.com/patent/WO2020060606A1/en
https://www.wired.com/story/synthetic-biology-vaccines-viruses-horsepox/
https://www.forbes.com/sites/saibala/2021/03/06/drones-are-now-being-used-to-deliver-covid-19-vaccines/?sh=9af37e26dc49
https://www.ncregister.com/news/senior-biden-administration-officials-participating-in-high-level-vatican-conference-on-friday
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1392909302327808002
https://odysee.com/@TruthPills:5/vax-trials:7
https://thehighwire.com/videos/is-covid-19-a-bio-weapon/
https://www.thestar.com/politics/provincial/2021/05/10/ford-government-prepares-to-extend-ontarios-stay-at-home-order-until-june-2.html?utm_source=Facebook&;utm_medium=SocialMedia&utm_campaign=National&utm_content=fordgovtstayathome
https://horizons.gc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Biodigital-Convergence-with-Links-Final-02062020.pdf
https://twitter.com/NLeespeaking/status/1390360173651374095
https://twitter.com/Covid_1984_/status/1393354938860802048
https://breaking911.com/fbi-warns-of-prison-time-if-you-present-a-fake-vaccination-card/
https://twitter.com/disclosetv/status/1393207777028415488
https://twitter.com/Drs4CovidEthics/status/1392104392438910979
https://twitter.com/EWTNProLife/status/1393022502096543750
https://twitter.com/robinmonotti2/status/1392564403980095488
https://twitter.com/SibhHean/status/1392531049868107785
https://twitter.com/OregonGovBrown/status/1392216545393143808
https://www.msn.com/en-us/news/australia/ohio-governor-get-vaccinated-win-a-million-dollars/vi-BB1gFUgu
https://www.penbaypilot.com/article/governor-mills-offering-freebies-incentives-vaccine-holdouts/146817#disqus_thread
https://www.theguardian.com/business/2021/may/11/mcdonalds-promote-vaccine-information
https://twitter.com/Breaking911/status/1392900623381803011
https://twitter.com/fuzzyroes/status/1392346632553844737
https://www.facebook.com/sportbibleaustralia/posts/2670771189889341
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