You are Amalek 2 sub_ita

Molti pensano di sapere cosa sta succedendo. Per favore, lascia che ti dica una cosa... il 95% non ne ha la più pallida idea. La vera testa del serpente e l'enorme potere dietro a tutto, dalle guerre, al Covid e tutto ciò che sta nel mezzo e oltre, è un gruppo specifico. Tutto ciò che non ha senso nel nostro mondo è tutto connesso e programmato. E per arricchirsi e spianare la strada al loro dominio globale stanno diluendo e infine eliminando la linea di sangue dell'Europa bianca. Il Nuovo Ordine Mondiale è il loro costrutto. Sto dimostrando quello che pochi hanno il coraggio di ammettere.

Sottotitoli in Italiano by L'Irlandese