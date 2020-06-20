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Христианская песня "Я в тени крыл". Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2020 г.
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58 views • June 20, 2020
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Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Моя песня "Я в тени крыл". Автор и исполнитель Юлия Литинова 2020 г.
Текст песни "Я в тени крыл" с аккордами можно скачать здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/XP2d/CXpJ3NsGJ
odt https://cloud.mail.ru/public/mfL2/u4FyquhP5
pdf https://cloud.mail.ru/public/4K2y/YbAyRxJef
Никакой копирайт, естественно, не накладываю, но не нужно пытаться на этих песнях делать деньги. Они должны звучать для прославления Иисуса Христа, от Которого всё, и для духовной поддержки Его тела на земле - то есть церкви. Поэтому и делюсь песнями.
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Моя песня "Я в тени крыл". Автор и исполнитель Юлия Литинова 2020 г.
Текст песни "Я в тени крыл" с аккордами можно скачать здесь:
doc https://cloud.mail.ru/public/XP2d/CXpJ3NsGJ
odt https://cloud.mail.ru/public/mfL2/u4FyquhP5
pdf https://cloud.mail.ru/public/4K2y/YbAyRxJef
Никакой копирайт, естественно, не накладываю, но не нужно пытаться на этих песнях делать деньги. Они должны звучать для прославления Иисуса Христа, от Которого всё, и для духовной поддержки Его тела на земле - то есть церкви. Поэтому и делюсь песнями.
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