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Носить или не носить маски в храме?
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136 views • November 18, 2020
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🔴 Все материалы выложены на сайте http://vera77.com/.🔴 Наш канал в Telegram: https://t.me/vera77_channel 🔴 Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
09:50 Жития Святых. Преподобный Серафим Саровский, чудотворец 1754—1833. https://www.youtube.com/watch?v=o_xnEXx2Rbc.
13:50 Письмо слушателя. «В нашем приходе, батюшка умоляющим голосом просил- Ну одевайте пожалуйста эти маски, хотя бы на подбородок, а то ведь закроют приход. Давайте не будем злить сатану." Вот так батюшка умолял прихожан. Сатану боится прогневать, а Бога не боится».
Сегодня мы поговорим о ношении масок в Храме Божьем, обсудим нововведения в Церкви из-за пандемии, также поговорим о том, ходить ли в Храм, причащаться в связи с новыми правилами.
🔴 Все материалы выложены на сайте http://vera77.com/.🔴 Наш канал в Telegram: https://t.me/vera77_channel 🔴 Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
09:50 Жития Святых. Преподобный Серафим Саровский, чудотворец 1754—1833. https://www.youtube.com/watch?v=o_xnEXx2Rbc.
13:50 Письмо слушателя. «В нашем приходе, батюшка умоляющим голосом просил- Ну одевайте пожалуйста эти маски, хотя бы на подбородок, а то ведь закроют приход. Давайте не будем злить сатану." Вот так батюшка умолял прихожан. Сатану боится прогневать, а Бога не боится».
Сегодня мы поговорим о ношении масок в Храме Божьем, обсудим нововведения в Церкви из-за пандемии, также поговорим о том, ходить ли в Храм, причащаться в связи с новыми правилами.
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