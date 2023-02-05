TKTV - Vertrauen - Wort am Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

Vertrauen - Wort am Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

1 view • February 05, 2023

Vertrauen n. ‘fester Glaube an jmds. Zuverlässigkeit und Treue, Zuversicht’ (15. Jh.);

trauen Vb. ‘keine Vorbehalte, kein Mißtrauen haben, Glauben schenken, ehelich verbinden, verheiraten’, reflexiv ‘wagen, etw. zu tun, den Mut zu etw. haben’,

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