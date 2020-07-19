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Corona - De waarheid in 7 minuten
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19 views • July 19, 2020
Stefan Noordhoek, 18 juli 2020
Wat ons is verteld en wat meer dan duizend onafhankelijke internationale wetenschappers ons aangeven dat er echt is gebeurd.
De gegevens zijn medio juni 2020. Losjes geciteerde wetenschappers, onder andere maar niet beperkt tot: Professor John Ioannidis, Professor Dr. Knut Wittkowski, Professor Sunetra Gupta, Professor Dr. Klaus Püschel, Professor Dr. Michael Levitt, Professor Dr. Hendrick Streeck, Professor Dr. Sucharit Bhakdi, Professor Dolores Cahill, Dr. Thomas Jefferson, Dr. Wolfgang Wodarg, Dr. Anders Tegnell, Dr. Bodo Schiffmann, Professor Dr. Peter C. Gøtzsche, Professor Dr. Pietro Vernazza, Professor Dr. Didier Raoult en vele anderen.
PS. Wij maken ook fouten, dus vertel ons alstublieft (met bronnen) waar en of we het mis zouden hebben en we leren graag bij en voegen zo mogelijk aanpassingen in de beschrijving of de commentaren toe. Een kort overzicht van de bronnen zijn ook beschikbaar op https://the-iceberg.net.
- Nederlandse versie is mede mogelijk gemaakt door VIRUSWAANZIN
meer info: https://the-iceberg.net
Wat ons is verteld en wat meer dan duizend onafhankelijke internationale wetenschappers ons aangeven dat er echt is gebeurd.
De gegevens zijn medio juni 2020. Losjes geciteerde wetenschappers, onder andere maar niet beperkt tot: Professor John Ioannidis, Professor Dr. Knut Wittkowski, Professor Sunetra Gupta, Professor Dr. Klaus Püschel, Professor Dr. Michael Levitt, Professor Dr. Hendrick Streeck, Professor Dr. Sucharit Bhakdi, Professor Dolores Cahill, Dr. Thomas Jefferson, Dr. Wolfgang Wodarg, Dr. Anders Tegnell, Dr. Bodo Schiffmann, Professor Dr. Peter C. Gøtzsche, Professor Dr. Pietro Vernazza, Professor Dr. Didier Raoult en vele anderen.
PS. Wij maken ook fouten, dus vertel ons alstublieft (met bronnen) waar en of we het mis zouden hebben en we leren graag bij en voegen zo mogelijk aanpassingen in de beschrijving of de commentaren toe. Een kort overzicht van de bronnen zijn ook beschikbaar op https://the-iceberg.net.
- Nederlandse versie is mede mogelijk gemaakt door VIRUSWAANZIN
meer info: https://the-iceberg.net
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