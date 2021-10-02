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Καθηγητής Γιάννης Ιωαννίδης - Theranos Scam
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307 views • October 02, 2021
Από τηλεοπτική εκπομπή στο SIGMALIVE - Ιωαννίδης για πανδημία στο Πρωτοσέλιδο (14 Sept 2021)
https://rumble.com/vmikfl-37817841.html?mref=6zof&;mrefc=7
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Ο Ιωάννης Ιωαννίδης (Νέα Υόρκη, 21 Αυγούστου 1965) είναι Ελληνοαμερικανός επιστήμονας και συγγραφέας με συνεισφορές στην επιδημιολογία και την κλινική έρευνα.
Επιπροσθέτως, είναι πρωτοπόρος στη μετα-έρευνα (έρευνα πάνω σε έρευνες).
Μεταξύ άλλων, είναι τακτικός καθηγητής στη σχολή Παθολογίας, Έρευνας και Πολιτικής Υγείας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης του ίδιου πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του webometrics ο Ιωαννίδης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 52 στην παγκόσμια κατάταξη όλων των εποχών μεταξύ ερευνητών.
Ως εκ τούτου η Ελληνική κυβέρνηση έχοντας σπουδαιότερους επιστήμονες όπως π.χ. ο κος Τσιόδρας δεν ζήτησε ποτέ τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες.
Παρακολουθήστε το βίντεο με προσοχή και θα καταλάβετε το γιατί.
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Για να καταλάβουν κάποιοι, κάποιον από τους λόγους, που κάνει κάποιους να ΜΙΣΟΥΝ τον Γιάννη Ιωαννίδη:
THERANOS SCAM - Elizabeth Holmes: The 'Valley of Hype' behind the rise and fall of Theranos [documentary]
https://www.youtube.com/watch?v=to2GSibbrv0
Στις 31/08/2021 ξεκίνησε στην Αμερική η δίκη της μεγαλύτερης εταιρικής απάτης του 21ου αιώνα, της Theranos και της προέδρου της Elizabeth Holmes. Η απάτη ξεσκεπάστηκε επιστημονικά από τον κορυφαίο επιδημιολόγο Γιάννη Ιωαννίδη, ενώ η Holmes φιγουράριζε στο πλευρό του τέως πλανητάρχη Μπάρακ Ομπάμα, με τον τιμητικό τίτλο της «προεδρικής πρέσβειρας παγκόσμιας επιχειρηματικότητας» και την ιατρική έγκριση των επισήμων φορέων των ΗΠΑ ήδη στην κατοχή της.
Η εταιρεία Theranos για 12 χρόνια στις ΗΠΑ υποσχόταν ότι θα δημιουργήσει μία μικρή συσκευή, που μόνο με μία σταγόνα αίμα θα μπορούσε να εντοπίσει περισσότερες από 200 ασθένειες. Χιλιάδες επενδυτές συμμετείχαν και η υπεύθυνη της εταιρείας έβγαινε σε συνεντεύξεις με την έμμεση και άμεση στήριξη γνωστών πολιτικών και επιχειρηματιών. Δημοσιογράφοι, ΜΜΕ και πλήθος από όλο τον κόσμο παρουσίαζαν το «θαύμα» της Theranos. Η συσκευή πήρε την έγκριση των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, μπήκε στα φαρμακεία της Walgreens και η CEO Elizabeth Holmes δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Forbes ως μια από τις πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου. Το μέγεθος της εταιρείας έφτασε τα 9 δις δολάρια και οι επενδυτικές εταιρείες της Wall Street μιλούσαν για το «χρυσωρυχείο του αιώνα».
Ο πρώτος «τρελός» επιστήμονας παγκοσμίως που τόλμησε να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της Theranos ήταν ο γνωστός μας καθηγητής ιατρικής Γιάννης Ιωαννίδης του Stanford (ναι αυτός ο τύπος με το λευκό κοστούμι που τολμά να αμφισβητεί και την εγκυρότητα των τυφλών μέτρων καραντίνας της ελληνικής κυβέρνησης). Όταν κοινοποίησε το άρθρο του στην επιστημονική κοινότητα, η εταιρεία απάντησε ότι έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τους αρμόδιους ιατρικούς οργανισμούς και ότι η οποιαδήποτε αμφισβήτηση είναι απαράδεκτη. Ταυτόχρονα κάλεσε τον Ιωαννίδη να αποσύρει το άρθρο του και να αναθεωρήσει τις απόψεις του, πράγμα που φυσικά δεν έγινε.
Η δημοσίευση του Ιωαννίδη πυροδότησε εξελίξεις και το θέμα άρχισε να παίρνει έκταση. Η κατάληξη; Η εταιρεία κατέρρευσε και η παγκόσμια ψευδαίσθηση χάθηκε για πάντα. Στην Elizabeth Holmes απαγγέλθηκαν 11 διαφορετικές κατηγορίες για απάτη, κινδυνεύοντας να καταδικαστεί έως και με 20 χρόνια φυλάκιση. Στην πραγματικότητα, η Theranos διενεργούσε μόνο 12 εξετάσεις χρησιμοποιώντας τη δική της τεχνολογία η οποία μάλιστα ήταν και αναξιόπιστη, ενώ η πλειονότητα των αναλύσεων γίνονταν σε ανησυχητικά χαλαρές εργαστηριακές συνθήκες.
Η Theranos είναι πλέον γνωστή ως η μεγαλύτερη απάτη του αιώνα και ο «τρελός» Γιάννης Ιωαννίδης συνεχίζει τις έρευνές του σε κάποιο «ανήλιαγο μπουντρούμι» του Stanford χωρίς να ενδιαφέρεται για την άποψη της πλειοψηφίας, τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς.
https://rumble.com/vmikfl-37817841.html?mref=6zof&;mrefc=7
--------------------------------------------------
Ο Ιωάννης Ιωαννίδης (Νέα Υόρκη, 21 Αυγούστου 1965) είναι Ελληνοαμερικανός επιστήμονας και συγγραφέας με συνεισφορές στην επιδημιολογία και την κλινική έρευνα.
Επιπροσθέτως, είναι πρωτοπόρος στη μετα-έρευνα (έρευνα πάνω σε έρευνες).
Μεταξύ άλλων, είναι τακτικός καθηγητής στη σχολή Παθολογίας, Έρευνας και Πολιτικής Υγείας και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης του ίδιου πανεπιστημίου.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση του webometrics ο Ιωαννίδης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση 52 στην παγκόσμια κατάταξη όλων των εποχών μεταξύ ερευνητών.
Ως εκ τούτου η Ελληνική κυβέρνηση έχοντας σπουδαιότερους επιστήμονες όπως π.χ. ο κος Τσιόδρας δεν ζήτησε ποτέ τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες.
Παρακολουθήστε το βίντεο με προσοχή και θα καταλάβετε το γιατί.
------------
Για να καταλάβουν κάποιοι, κάποιον από τους λόγους, που κάνει κάποιους να ΜΙΣΟΥΝ τον Γιάννη Ιωαννίδη:
THERANOS SCAM - Elizabeth Holmes: The 'Valley of Hype' behind the rise and fall of Theranos [documentary]
https://www.youtube.com/watch?v=to2GSibbrv0
Στις 31/08/2021 ξεκίνησε στην Αμερική η δίκη της μεγαλύτερης εταιρικής απάτης του 21ου αιώνα, της Theranos και της προέδρου της Elizabeth Holmes. Η απάτη ξεσκεπάστηκε επιστημονικά από τον κορυφαίο επιδημιολόγο Γιάννη Ιωαννίδη, ενώ η Holmes φιγουράριζε στο πλευρό του τέως πλανητάρχη Μπάρακ Ομπάμα, με τον τιμητικό τίτλο της «προεδρικής πρέσβειρας παγκόσμιας επιχειρηματικότητας» και την ιατρική έγκριση των επισήμων φορέων των ΗΠΑ ήδη στην κατοχή της.
Η εταιρεία Theranos για 12 χρόνια στις ΗΠΑ υποσχόταν ότι θα δημιουργήσει μία μικρή συσκευή, που μόνο με μία σταγόνα αίμα θα μπορούσε να εντοπίσει περισσότερες από 200 ασθένειες. Χιλιάδες επενδυτές συμμετείχαν και η υπεύθυνη της εταιρείας έβγαινε σε συνεντεύξεις με την έμμεση και άμεση στήριξη γνωστών πολιτικών και επιχειρηματιών. Δημοσιογράφοι, ΜΜΕ και πλήθος από όλο τον κόσμο παρουσίαζαν το «θαύμα» της Theranos. Η συσκευή πήρε την έγκριση των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, μπήκε στα φαρμακεία της Walgreens και η CEO Elizabeth Holmes δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Forbes ως μια από τις πλουσιότερες γυναίκες του κόσμου. Το μέγεθος της εταιρείας έφτασε τα 9 δις δολάρια και οι επενδυτικές εταιρείες της Wall Street μιλούσαν για το «χρυσωρυχείο του αιώνα».
Ο πρώτος «τρελός» επιστήμονας παγκοσμίως που τόλμησε να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της Theranos ήταν ο γνωστός μας καθηγητής ιατρικής Γιάννης Ιωαννίδης του Stanford (ναι αυτός ο τύπος με το λευκό κοστούμι που τολμά να αμφισβητεί και την εγκυρότητα των τυφλών μέτρων καραντίνας της ελληνικής κυβέρνησης). Όταν κοινοποίησε το άρθρο του στην επιστημονική κοινότητα, η εταιρεία απάντησε ότι έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τους αρμόδιους ιατρικούς οργανισμούς και ότι η οποιαδήποτε αμφισβήτηση είναι απαράδεκτη. Ταυτόχρονα κάλεσε τον Ιωαννίδη να αποσύρει το άρθρο του και να αναθεωρήσει τις απόψεις του, πράγμα που φυσικά δεν έγινε.
Η δημοσίευση του Ιωαννίδη πυροδότησε εξελίξεις και το θέμα άρχισε να παίρνει έκταση. Η κατάληξη; Η εταιρεία κατέρρευσε και η παγκόσμια ψευδαίσθηση χάθηκε για πάντα. Στην Elizabeth Holmes απαγγέλθηκαν 11 διαφορετικές κατηγορίες για απάτη, κινδυνεύοντας να καταδικαστεί έως και με 20 χρόνια φυλάκιση. Στην πραγματικότητα, η Theranos διενεργούσε μόνο 12 εξετάσεις χρησιμοποιώντας τη δική της τεχνολογία η οποία μάλιστα ήταν και αναξιόπιστη, ενώ η πλειονότητα των αναλύσεων γίνονταν σε ανησυχητικά χαλαρές εργαστηριακές συνθήκες.
Η Theranos είναι πλέον γνωστή ως η μεγαλύτερη απάτη του αιώνα και ο «τρελός» Γιάννης Ιωαννίδης συνεχίζει τις έρευνές του σε κάποιο «ανήλιαγο μπουντρούμι» του Stanford χωρίς να ενδιαφέρεται για την άποψη της πλειοψηφίας, τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς.
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