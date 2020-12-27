Lucien Cerise : « Les mondialistes préparent un massacre pour 2021»

TVL : 21/12/2020

Lucien Cerise, l’auteur de « Neuro-Pirates – Réflexions sur l’ingénierie sociale » estime que les techniques de manipulations des masses sont aujourd’hui à l’œuvre dans la gestion gouvernementale du covid-19 et qu’on a même franchi un seuil dans le contrôle comportemental grâce aux médias subventionnés qui se sont tous engagés pour le mondialisme. Celui qui avait prévu un deuxième confinement dès juillet affirme qu’un troisième est en préparation. Derrière les mesures gouvernementales, pour Lucien Cerise, l’objectif est clairement celui de nous faire entrer dans l’ère de la grande réinitialisation annoncée par le Forum de Davos et le FMI… Face à cela, notre invité appelle à une guérilla culturelle, dans le réel ou le numérique.