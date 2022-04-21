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Растительная диета влияет на раковые опухоли. Доктор Майкл Грегер
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80 views • April 21, 2022
Фрагмент видеопрезентации “Искоренение ведущих причин смерти”, в которой Майкл Грегер, доктор медицинских наук, предлагает обзор исследований, опубликованных за последний год в рецензируемых научных медицинских журналах. Он рассказывает о том, как предотвратить, вылечить и даже обратить вспять многие болезни (включая рак), являющиеся главной причиной большинства смертей в западном мире, а также о том, кто диктует пищевую политику и почему не существует научной дискуссии о связанных с потреблением продуктов животного происхождения последствиях для здоровья, внутри комитетов, ответственных за диетические указания.
Год выпуска: 2012
Страна: США
Жанр: Видео-презентация
Шутливый тон, уместный разве что для телевизионных шоу (видимо для США – это норма) несколько портит общее впечатление от лекции, т.к. может способствовать несерьезному отношению к подаваемой информации. Поэтому просьба – постарайтесь отделять суть сказанного доктором, от внешних манер его стиля изложения. В действительности информация очень важная и ценная.
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
Год выпуска: 2012
Страна: США
Жанр: Видео-презентация
Шутливый тон, уместный разве что для телевизионных шоу (видимо для США – это норма) несколько портит общее впечатление от лекции, т.к. может способствовать несерьезному отношению к подаваемой информации. Поэтому просьба – постарайтесь отделять суть сказанного доктором, от внешних манер его стиля изложения. В действительности информация очень важная и ценная.
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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