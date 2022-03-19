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Игорь Стрелков Кризис в Нагорном Карабахе, протесты сторонников Навального и "пещерный" Путин (19.02.21)
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39 views • March 19, 2022
Стрим на канале "Русский интерес" 19 февраля 2021
00:00 - начало,
1:26 - Карабах, Азербайджан, Турция,
1:50 - итоги войны в Карабахе для Азербайджана,
5:20 - усиление Турции,
9:17 - что будет весной в Карабахе?
17:55 - было ли прямое турецкое военное вмешательство,
21:55 - участие армянской армии,
32:35 - были ли сирийские наемники,
39:35 - автономия талышей и лезгин,
41:29 - Великий Туркестан,
47:15 - евразийский проект,
52:38 - итоги протестов,
58:57 - вариант для Байдена,
1:00:55 - монополизация Навальным политических протестов,
1:02:05 - эксплуатация темы ВОВ,
1:09:20 - возможный вариант развития событий в РФ,
1:10:55 - Россия и Европа,
1:12:58 - фактор Китая,
1:25:47 - допустимо ли использовать в политике помощь других государств,
1:31:10 - встреча Лукашенко с Путиным,
1:45:50 - Бабич, Прилепин,
1:50:48 - потянет ли Козак конфликт с Украиной,
1:54:15 - позиция Европы на украинском направлении,
1:55:58 - возможное развитие событий при военном варианте на Донбассе,
2:05:00 - памятник Дзержинского, Петерс, Менжинский,
2:14:56 - выборы в Госдуму,
2:16:11 - пещерный национализм,
2:21:21 - странная финансовая политика РФ,
2:26:36 - Северный поток - 2,
2:31:00 - самый плохой вариант,
2:37:04 - фильм "Брат",
2:38:37 - генерал СВР,
2:41:15 - польская декоммунизация,
2:49:30 - претендент Георгий
Источник: Сергей Задумов https://www.youtube.com/channel/UCj837tBwGFjcKyVriMp_6pA
00:00 - начало,
1:26 - Карабах, Азербайджан, Турция,
1:50 - итоги войны в Карабахе для Азербайджана,
5:20 - усиление Турции,
9:17 - что будет весной в Карабахе?
17:55 - было ли прямое турецкое военное вмешательство,
21:55 - участие армянской армии,
32:35 - были ли сирийские наемники,
39:35 - автономия талышей и лезгин,
41:29 - Великий Туркестан,
47:15 - евразийский проект,
52:38 - итоги протестов,
58:57 - вариант для Байдена,
1:00:55 - монополизация Навальным политических протестов,
1:02:05 - эксплуатация темы ВОВ,
1:09:20 - возможный вариант развития событий в РФ,
1:10:55 - Россия и Европа,
1:12:58 - фактор Китая,
1:25:47 - допустимо ли использовать в политике помощь других государств,
1:31:10 - встреча Лукашенко с Путиным,
1:45:50 - Бабич, Прилепин,
1:50:48 - потянет ли Козак конфликт с Украиной,
1:54:15 - позиция Европы на украинском направлении,
1:55:58 - возможное развитие событий при военном варианте на Донбассе,
2:05:00 - памятник Дзержинского, Петерс, Менжинский,
2:14:56 - выборы в Госдуму,
2:16:11 - пещерный национализм,
2:21:21 - странная финансовая политика РФ,
2:26:36 - Северный поток - 2,
2:31:00 - самый плохой вариант,
2:37:04 - фильм "Брат",
2:38:37 - генерал СВР,
2:41:15 - польская декоммунизация,
2:49:30 - претендент Георгий
Источник: Сергей Задумов https://www.youtube.com/channel/UCj837tBwGFjcKyVriMp_6pA
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