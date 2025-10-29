BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
D.I.Y ELECTRICITY IN THE 1750'S MAKE IT AND STORE IT AT HOME
Alex Hammer
Alex Hammer
100 views • 19 hours ago

The Whole art of conjuring

123freebook.the-magicians-own-book-or-the-whole-art-of-conjuring-by-arnold-and-cahill.pdf

🐅EASY TIGERS🐅


📽WHAT A TOPIC TODAY!📽


😳MAKING ELECTRICITY AT HOME FOR FREE AND STORING IT IN JARS😳


⚡️A LOOK AT HOW THE LEYDEN JAR WORKS

HOW IT GETS ITS ELECTRICITY

AND WHAT WAS THE ELECTRICITY USED FOR?⚡️


🤷🏼‍♂️270 YEARS AGO YET THE LIGHT BULB COME ABOUT LATE 19TH CENTURY 🤷🏼‍♂️


HERE IS THE PDF LINK


https://digital.library.pitt.edu/isla...


educationtruthfree energyhidden historyantique technology
