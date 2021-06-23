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[VF] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 14 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
Le Vlogue
Le Vlogue
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119 views • June 23, 2021
Qui est la Cabale ? Dans cette série de 17 parties, la Cabale sera pleinement exposée. Comme le temps presse, nous téléchargerons une partie chaque semaine. Les recherches et le script sont faits... pour les 17 parties. Il ne reste plus que le montage. Donc, une partie par semaine. Cette suite n'a rien à voir avec Q, ni avec Trump. Il s'agit de la Cabale. Elle vous donnera des informations qui vous feront tomber à la renverse. Crime, meurtre, blanchiment d'argent, cartels, haute trahison, tout cela sous votre nez... Voici la Cabale.
Partie 14 :
L'ère du dépeuplement… À quoi cela ressemble-t-il dans notre vie quotidienne ? À propos des guerres, des catastrophes (naturelles ?), de la famine et de la sécheresse, des épidémies et des maladies. La véritable histoire du VIH/SIDA et de la grippe espagnole.
Par ailleurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, il est vivement recommandé de visionner la première série : The fall of the Cabal :
Disponible en VF ou VOSTFR dans la section "Playlists" de ma chaîne Brighteon : https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe/playlists?page=1

Source vidéo :
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/Part-14:7
Site vidéos originales de la série
https://greatawakeningreport.com/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/

Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/

Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe

GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe

Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
corruptionfedgenocidedavossatanismeluciferianismeeugenismecabalekabbalemagie noirecrimes contre humaniteomcguerre basteriologique
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