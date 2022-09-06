血液から「有毒成分」を検出、新型コロナワクチン接種で＝独科学者チーム

物理学者、化学者、薬理学者、微生物学者、医師など、複数の異なる専門分野にまたがる60人の科学者からなるある研究チームがこれらの血液サンプルを採取・分析したところ、血中に奇妙な異物が発見された。彼らは以前、ビオンテック/ファイザー社製ワクチン「コミルナティ」で同じ構造体を観察しているが、今回、患者の体内でそれを確認した。

分析は異なる機関、異なる国々で実施された。まず、研究チームはワクチンを顕微鏡で観察し、それから、ワクチン接種者と未接種者48人分の血液サンプルを、様々な顕微鏡写真を使って比較した。



研究チームのレポートはこちら

https://www.documentcloud.org/documents/22140176-report-from-working-group-of-vaccine-analysis-in-germany







ドイツの独立した科学者グループが、新型コロナワクチンを接種した患者の血液サンプルを最新の医学的および物理的測定技術を用いて分析した結果、すべてのサンプルから有害成分（主に金属）が検出されたことがわかった。

新型コロナワクチン分析のワーキンググループ「The Working Group for COVID Vaccine Analysis」によると、アストラゼネカ、ファイザー、モデルナの血液サンプルから検出された有害成分の一部は、メーカーの成分リストに記載されていなかったという。

ワクチンから検出された金属元素は以下の通り。

アルカリ金属：セシウム(Cs)、カリウム(K)

アルカリ土類金属：カルシウム(Ca)、バリウム(Ba)

遷移金属：コバルト(Co)、鉄(Fe)、クロム(Cr)、チタン(Ti)

希土類金属：セリウム(Ce)、ガドリニウム(Gd)

鉱業グループ/金属：アルミニウム(Al)

炭素グループ：シリコン(Si)(一部サポート材/滑り材)

酸素グループ：硫黄(S)

さらに研究者らは、「これらの物質は、暗視野顕微鏡（超微細構造の観察を行う技術）で見ると、大きさの異なる特徴的で複雑な構造をしている」「結晶化または分解過程の結果だと部分的に説明できたとしても、製造過程からの汚染としては説明できない」と指摘した。

研究者らは、この調査結果を予備的なものであると宣言している。

本研究には関与していないが、同様の研究をしている毒物学者のジャンシ・リンゼイ博士は、調査結果について「この調査結果は、ヤング博士、ナガセ博士、ボタ博士、フレミング博士、ロバート・ウェイクリング博士、ノーク博士など、国際社会における他の研究者たちによる同様の調査結果が土台となっている」と大紀元の取材に答えた。

さらにリンゼイ博士は、「汚染に関する申し立ての数とその一貫性に対し、グローバルな規制機関は不気味な沈黙を保っている。このことは、『透明性』の点に照らしても、あるいは、規制機関が『遺伝子ワクチンは安全だ』と主張し続けていることに照らしても、厄介で不可解なことだ」と付け加えた。









https://www.epochtimes.jp/2022/09/116372.html

https://www.epochtimes.jp/?p=116393?utm_source=JNLnoe&utm_campaign=jnl-2022-09-05&utm_medium=email&pw_est=nTbce09oz2QxZeGyOpvNBxB0Hv5%2BPb9nDXmf36EFe5OCa%2Bm%2B%2B97GGkM%2F9yBtO5k7P2dKQamsUlzKEQgcsSU%3D