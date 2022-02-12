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Joh. W. Matutis - Ist Glaube für die Heilung erforderlich? - 12. Februar 2022
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0 view • February 12, 2022
Echter Glaube ist eine Sache des Verstandes und des Willens. Glaube ohne Werke ist tot. Gott hat uns bereits alles gegeben.
Stichworte: Glaube ist nichts wissen – wann du nicht mehr glauben musst – wie der Bauer geduldig und zuversichtlich auf die Ernte wartet – Jesus kennen und verstehen – was alles fälschlicherweise für Glaube gehalten wird – warum Jesus niemanden geheilt hat – wo lebt der Schöpfergott? – du wirst von Gott auf Schritt und Tritt überwacht – und er sah und glaubte
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