© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
05.04.2021. Живые волокна в масках, маргелоны, кто они? Все подлости вакцинации (Выпуск № 196 часть II (2)).
Follow
1
Share
Report
4881 views • April 02, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:04 НОВОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ДЕЛАЕТ ИЗ ЛЮДЕЙ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТОВ. https://www.brighteon.com/979af666-8c1a-4326-92cd-a4932c382304.
05:21 о.Валерий Шабашов. Об одобрении содомии папой римским. Священник РПСЦ о тенденциях обществе. https://www.youtube.com/watch?v=SpMLZbin-iA.
14:37 НЕ ПЕЙ ВОДИЧКУ - КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ! https://www.brighteon.com/3e860dfd-9515-4fa5-b330-755a768c02d2.
20:50 Американский эксперт предложил платить людям за прививки от коронавируса. https://rus.lb.ua/world/2020/09/01/464961_amerikanskiy_ekspert_predlozhil.html.
21:46 СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ за коллективный иммунитет? https://www.youtube.com/watch?v=lmOuGy2HrQM.
23:58 КАК СПАСТИСЬ ОТ ПРИВИВКИ?! ЗАПРЕЩЕНО НА ЮТУБЕ. https://www.brighteon.com/38c53777-3f4c-4975-a7dc-667ca8551eb2.
35:39 "ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА" В ИЕРУСАЛИМЕ 05.03.2021. https://www.youtube.com/watch?v=u5ya-PGvPPM&;t=1651s.
42:19 АРХИМАНДРИТ САВВА СВЯТОГОРЕЦ О МАСКАХ И ВАКЦИНЕ ОТ КОРОНАВИРУСА. https://www.brighteon.com/574f1b22-16f6-45cf-97cf-26b60c04a59f.
47:13 Письмо слушателя. Герои Севастополя защищали женщин своей страны и били фашистов иноземцев, а защитники маСочного режима бьют женщин в Севастополе, защищая идеологию иноземной секты фармафашистов ! https://vk.com/69in555fucku?w=wall224500359_137.
50:33 В некоторых странах уже вводят обязательное ношение не менее двух масок! https://vk.com/feed?q=%23%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC§ion=search&w=wall-176133641_3212.
51:11 Охранник бьёт всех, кто без маски / пранк маска где? https://www.youtube.com/watch?v=8iTjavOstsE.
53:24 Письмо слушателя. Срочно! Принудительная вакцинация в России!
58:22 Апелляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин, незаконным! https://t.me/renewedtachkent/3117.
01:00:36 Wide Path Bicycle Camper - Sonderborg Denmark 2015. https://www.youtube.com/watch?v=LNplw_ggn74 (https://www.youtube.com/watch?v=sc6ZXR0eAZI, https://www.youtube.com/watch?v=ZiejAhol4Ps, https://www.youtube.com/watch?v=b-vZmfmeNbY).
Сегодня мы послушаем священника РПСЦ, узнаем его мнение о нынешней ситуации в обществе. Увидим какую на самом деле воду мы употребляем. Узнаем, что мировое правительство уже идет к тому, чтобы платить людям за прививку. Посмотрим видео запрещенное на Ютубе. Увидим, что главные христианские святыни пустуют уже больше года. Узнаем как с помощью интернет и телевидения людям в подсознание вкладывается, что маску надо обязательно носить, а прививку сделать.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:04 НОВОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ДЕЛАЕТ ИЗ ЛЮДЕЙ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТОВ. https://www.brighteon.com/979af666-8c1a-4326-92cd-a4932c382304.
05:21 о.Валерий Шабашов. Об одобрении содомии папой римским. Священник РПСЦ о тенденциях обществе. https://www.youtube.com/watch?v=SpMLZbin-iA.
14:37 НЕ ПЕЙ ВОДИЧКУ - КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ! https://www.brighteon.com/3e860dfd-9515-4fa5-b330-755a768c02d2.
20:50 Американский эксперт предложил платить людям за прививки от коронавируса. https://rus.lb.ua/world/2020/09/01/464961_amerikanskiy_ekspert_predlozhil.html.
21:46 СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ за коллективный иммунитет? https://www.youtube.com/watch?v=lmOuGy2HrQM.
23:58 КАК СПАСТИСЬ ОТ ПРИВИВКИ?! ЗАПРЕЩЕНО НА ЮТУБЕ. https://www.brighteon.com/38c53777-3f4c-4975-a7dc-667ca8551eb2.
35:39 "ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА" В ИЕРУСАЛИМЕ 05.03.2021. https://www.youtube.com/watch?v=u5ya-PGvPPM&;t=1651s.
42:19 АРХИМАНДРИТ САВВА СВЯТОГОРЕЦ О МАСКАХ И ВАКЦИНЕ ОТ КОРОНАВИРУСА. https://www.brighteon.com/574f1b22-16f6-45cf-97cf-26b60c04a59f.
47:13 Письмо слушателя. Герои Севастополя защищали женщин своей страны и били фашистов иноземцев, а защитники маСочного режима бьют женщин в Севастополе, защищая идеологию иноземной секты фармафашистов ! https://vk.com/69in555fucku?w=wall224500359_137.
50:33 В некоторых странах уже вводят обязательное ношение не менее двух масок! https://vk.com/feed?q=%23%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC§ion=search&w=wall-176133641_3212.
51:11 Охранник бьёт всех, кто без маски / пранк маска где? https://www.youtube.com/watch?v=8iTjavOstsE.
53:24 Письмо слушателя. Срочно! Принудительная вакцинация в России!
58:22 Апелляционный Суд Португалии признал ПЦР-тестирование фейком, а карантин, незаконным! https://t.me/renewedtachkent/3117.
01:00:36 Wide Path Bicycle Camper - Sonderborg Denmark 2015. https://www.youtube.com/watch?v=LNplw_ggn74 (https://www.youtube.com/watch?v=sc6ZXR0eAZI, https://www.youtube.com/watch?v=ZiejAhol4Ps, https://www.youtube.com/watch?v=b-vZmfmeNbY).
Сегодня мы послушаем священника РПСЦ, узнаем его мнение о нынешней ситуации в обществе. Увидим какую на самом деле воду мы употребляем. Узнаем, что мировое правительство уже идет к тому, чтобы платить людям за прививку. Посмотрим видео запрещенное на Ютубе. Увидим, что главные христианские святыни пустуют уже больше года. Узнаем как с помощью интернет и телевидения людям в подсознание вкладывается, что маску надо обязательно носить, а прививку сделать.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.