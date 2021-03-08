Libertad !!! Stop aux masques

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🇪🇸 ESPAGNE



Des officiers de Police 🚨 tentent d'arrêter une femme pour non port de masque. Une douzaine de personnes interviennent en scandant "Libertad" et jettent leurs masques à terre, ce faisant ils réussissent à faire reculer les forces de l'ordre. 👍



Ils ont le chiffre, on a le nombre. 💪