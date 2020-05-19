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Hippies vão da utopia para a realidade
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25 views • May 19, 2020
Um grupo de pessoas está preso no Panamá desde fevereiro, quando foi ao país participar de um festival de música eletrônica. Com o avanço do coronavírus (Covid-19), os participantes começaram a ter dificuldades para deixar o local. As informações são do The Guardian.
O Tribal Gathering aconteceu entre os dias 29 de fevereiro e 15 de março. A ideia era reunir em um destino paradisíaco música eletrônica e a comunhão com a natureza. Além de shows, foram oferecidas acomodações e transporte aos participantes.
Grande parte dos participantes foi embora nos dias seguintes ao fim do evento. Mas, dezenas de pessoas, em sua maioria britânicos, continuaram no local do festival.
https://www.youtube.com/watch?v=a9_M6-b4SN4
From Paradise to Hell: Trapped at a Music Festival Because of COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=k6Al9UyW2ck
O Tribal Gathering aconteceu entre os dias 29 de fevereiro e 15 de março. A ideia era reunir em um destino paradisíaco música eletrônica e a comunhão com a natureza. Além de shows, foram oferecidas acomodações e transporte aos participantes.
Grande parte dos participantes foi embora nos dias seguintes ao fim do evento. Mas, dezenas de pessoas, em sua maioria britânicos, continuaram no local do festival.
https://www.youtube.com/watch?v=a9_M6-b4SN4
From Paradise to Hell: Trapped at a Music Festival Because of COVID-19
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