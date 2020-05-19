Hippies vão da utopia para a realidade

Um grupo de pessoas está preso no Panamá desde fevereiro, quando foi ao país participar de um festival de música eletrônica. Com o avanço do coronavírus (Covid-19), os participantes começaram a ter dificuldades para deixar o local. As informações são do The Guardian.O Tribal Gathering aconteceu entre os dias 29 de fevereiro e 15 de março. A ideia era reunir em um destino paradisíaco música eletrônica e a comunhão com a natureza. Além de shows, foram oferecidas acomodações e transporte aos participantes.Grande parte dos participantes foi embora nos dias seguintes ao fim do evento. Mas, dezenas de pessoas, em sua maioria britânicos, continuaram no local do festival.From Paradise to Hell: Trapped at a Music Festival Because of COVID-19