© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Systematisk Pædofili & Børnehandel Stortrives i Danmark Part 9 Mads Krarup Nielsen [24.07.2021]
Follow
0
Share
Report
0 view • July 26, 2021
https://www.facebook.com/krarup1977
https://www.facebook.com/PolitiforFrihed
https://www.policeforfreedom.org/
https://www.facebook.com/jovan.tasevski.50
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (Ja)
- Er Udenrigsminister Jeppe Kofod Pædofil? [Dokumenteret](Ja)
- Holder Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet hånden over ham? [Dokumenteret](Ja)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (Ja)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (Ja)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (Ja)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (Ja)
- Er alle Politikere tavse om disse forhold? (Ja)
- Er Politikerne en del af denne Pædofili & Børnehandel Agenda? (Ja)
- Holder Eliten hånden over hinanden? (Ja)
- Er Retssystemet plumråddent og korrupt? (Ja)
- Hænger tingene sammen - Corona og Pædofil Satanisme? (Ja)
Danmark første land der frigav porno:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web
Danmark hele verdens mekka for børneporno
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web
Børneporno lovligt i Danmark i 11 år
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web
k10.dk børnesager: https://tinyurl.com/ecaezx3y
k10.dk tvang fjernelse: https://tinyurl.com/hbkj9brh
Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/
Per Rye Dannerfjord - Krøyers Have Svendborg [17.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
Udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
Nanna dømt for at sige nogle 'ord'...
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Lidt om Per Brændgaard's sexuelle 'orientering' og 'holdning' til Pædofili....!
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
3. jan. 2019 Et nyt syn på pædofili | PerBraendgaard.dk - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2019/01/03/et-nyt-syn-paa-paedofili/
8. mar. 2020 Tre bud på mere relevant debat om pædofili - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2020/03/08/tre-bud-paa-mere-relevant-debat-om-paedofili/
https://www.bt.dk/krimi/tidligere-voldtaegtsanklaget-kvinder-har-faaet-et-supervaaben
https://perbraendgaard.dk/krammesex/
https://ekstrabladet.dk/krimi/krammeterapeut-doemt-for-voldtaegt-nu-lukker-han-ned/7497553
https://www.bt.dk/krimi/voldtaegts-anklaget-krammeterapeut-om-sexpsykoser-det-slaar-klik
https://perbraendgaard.dk/2021/03/06/de-to-store-hemmeligheder-om-sex/
Og der er mere endnu...
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Time to Wake Up, There’s Something Going On! (Reloaded) [07.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Uux7MwFJRnRd/
Chuck Middleton: The Devil is in the 'Details' (Reloaded) [10.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/2UeqGTKtc1vQ/
The Sequel to the Fall of the Cabal Part 15 [12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Bqve6pMU2NAq/
KJ Ozborne: Systemic Satanism & The World + America are in 'Wonderland'[12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/TnK13tWB0J2x/
Arrangør og location:
Demo 'For Vores Børn' Lørdag d 24.07.2021
Stockholmsgade/Østre Anlæg København
https://fb.me/e/EQSFvT4b
https://www.facebook.com/For-B%C3%B8rnenes-Fremtid-107371498225489
https://www.facebook.com/events/2249140968551634
https://fb.watch/6Wmwes7UBr/
https://www.facebook.com/PolitiforFrihed
https://www.policeforfreedom.org/
https://www.facebook.com/jovan.tasevski.50
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (Ja)
- Er Udenrigsminister Jeppe Kofod Pædofil? [Dokumenteret](Ja)
- Holder Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet hånden over ham? [Dokumenteret](Ja)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (Ja)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (Ja)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (Ja)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (Ja)
- Er alle Politikere tavse om disse forhold? (Ja)
- Er Politikerne en del af denne Pædofili & Børnehandel Agenda? (Ja)
- Holder Eliten hånden over hinanden? (Ja)
- Er Retssystemet plumråddent og korrupt? (Ja)
- Hænger tingene sammen - Corona og Pædofil Satanisme? (Ja)
Danmark første land der frigav porno:
https://da.wikipedia.org/wiki/Pornografi
https://duckduckgo.com/?q=danmark+f%C3%B8rste+land+der+frigav+porno&;t=h_&ia=web
Danmark hele verdens mekka for børneporno
https://duckduckgo.com/?q=Danmark+hele+verdens+mekka+for+b%C3%B8rneporno&;t=h_&ia=web
Børneporno lovligt i Danmark i 11 år
https://duckduckgo.com/?q=b%C3%B8rneporno+lovligt+i+Danmark+i+11+%C3%A5r+...&;t=h_&ia=web
k10.dk børnesager: https://tinyurl.com/ecaezx3y
k10.dk tvang fjernelse: https://tinyurl.com/hbkj9brh
Frihed eller Fascisme? [Pædofili] Demo Copenhagen, Denmark 02.12.2020
https://www.bitchute.com/video/zQEiFTBv5mQ2/
Per Rye Dannerfjord - Krøyers Have Svendborg [17.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/rxSalU0A5M1p/
Udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Statsminister Mette Frederiksen og Retssystemet holder hånden over ham.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
Nanna dømt for at sige nogle 'ord'...
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Lidt om Per Brændgaard's sexuelle 'orientering' og 'holdning' til Pædofili....!
Men in Black, Denmark Demonstration Copenhagen 'Constitution Day' [05.06.2021]
https://www.bitchute.com/video/t8dn4gs5VZlf/
3. jan. 2019 Et nyt syn på pædofili | PerBraendgaard.dk - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2019/01/03/et-nyt-syn-paa-paedofili/
8. mar. 2020 Tre bud på mere relevant debat om pædofili - Per Brændgaard
https://perbraendgaard.dk/2020/03/08/tre-bud-paa-mere-relevant-debat-om-paedofili/
https://www.bt.dk/krimi/tidligere-voldtaegtsanklaget-kvinder-har-faaet-et-supervaaben
https://perbraendgaard.dk/krammesex/
https://ekstrabladet.dk/krimi/krammeterapeut-doemt-for-voldtaegt-nu-lukker-han-ned/7497553
https://www.bt.dk/krimi/voldtaegts-anklaget-krammeterapeut-om-sexpsykoser-det-slaar-klik
https://perbraendgaard.dk/2021/03/06/de-to-store-hemmeligheder-om-sex/
Og der er mere endnu...
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Time to Wake Up, There’s Something Going On! (Reloaded) [07.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Uux7MwFJRnRd/
Chuck Middleton: The Devil is in the 'Details' (Reloaded) [10.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/2UeqGTKtc1vQ/
The Sequel to the Fall of the Cabal Part 15 [12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/Bqve6pMU2NAq/
KJ Ozborne: Systemic Satanism & The World + America are in 'Wonderland'[12.07.2021]
https://www.bitchute.com/video/TnK13tWB0J2x/
Arrangør og location:
Demo 'For Vores Børn' Lørdag d 24.07.2021
Stockholmsgade/Østre Anlæg København
https://fb.me/e/EQSFvT4b
https://www.facebook.com/For-B%C3%B8rnenes-Fremtid-107371498225489
https://www.facebook.com/events/2249140968551634
https://fb.watch/6Wmwes7UBr/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.