Чрезвычайное обращение к Байдену, Си Цзиньпину и Путину от Эгона Чолакяна

Шокирующее открытое обращение учёного к трём мировым лидерам: Президенту США Джо Байдену, Председателю Китайской Народной Республики Господину Си Цзиньпину, и к президенту Российской Федерации Господину Владимиру Путину.





Междисциплинарный ученый Эгон Чолакян, за плечами которого Гарвард, CERN, NASA, тесное сотрудничество с 4-мя президентами США, срочно обратился к мировым лидерам и представителям СМИ в связи с вопросом наднациональной безопасности. В своём экстренном публичном обращении Эгон Чолакян акцентировал масштаб климатической опасности, с которой сегодня столкнулось человечество, и указал на бессилие отдельно взятых государств при попытке справиться в одиночку с происходящими климатическими катаклизмами и их последствиями. Обращаясь к трём мировым лидерам, Эгон Чолакян подчеркнул, что только глобальная консолидация усилий даст всему человечеству шанс предотвратить катастрофу планетарного масштаба, до которой осталось меньше десяти лет.





В своём открытом обращении Эгон Чолакян предложил конкретные практические шаги, которые можно предпринять уже сегодня ради спасения жизни людей. Как сказал Эгон Чолакян, обращаясь к трём мировым лидерам: Судьба всего мира на сегодняшний день в ваших руках. Всё зависит от принятия вами коллективного решения. Если вы найдёте в себе силы к объединению и примете своевременные меры, значит, будущему человечества быть.





➡️ Данное видео публикуется на нашем канале потому, что в нём содержится крайне важная информация о решении климатического кризиса, которая касается выживания всего человечества.

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