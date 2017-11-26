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Рак излечим! Конференция в Барнауле (26.11.2017)
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87 views • January 18, 2021
Выборочные выступления с конференции в Барнауле по альтернативным методам лечения рака, организованной Фондом Лузай Владимира (при участии Бориса Гринблата "МедАльтернатива инфо").
Полную версию видео смотрите на канале Лузай Владимира (но там хуже звук). Ссылка на источник (там же можете задать вопросы авторам и почитать комментарии): https://youtu.be/g7yoOc9edcI
Текстовую версию выступления Бориса Гринблата можно прочесть по ссылке https://medalternativa.info/our/speak/usloviya-lecheniya-raka/
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. 00.15 - Владимир Лузай. Приветственное слово. Личная история победы над раком натуральными методами.
2. 20.15 - История успешного лечения рака прямой кишки исключительно альтернативными методами
3. 30.00 - Владимир Лузай. Еще одна удивительная история излечения рака. Описание механизма действия рабочих альтернативных методов лечения.
4. 43.05 - Предисловие Владимира Лузай к выступлению Бориса Гринблата
5. 46.07 - Выступление Бориса Гринблата. Натуральная концепция лечения рака. Самый важный фактор для успеха лечения рака. Ответы на вопросы из зала.
6. 01.45.31 - Сложности в лечении рака. Проблемы традиционной медицины
7. 01.51.50 - Ответы на вопросы из зала
Ответы на вопросы
Ютуб канал Лузай Владимира: https://www.youtube.com/user/v22v2010
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Сайт МедАльтернатива.инфо о натуральной концепции лечения рака и других болезней: www.MedAlternativa.info
Полную версию видео смотрите на канале Лузай Владимира (но там хуже звук). Ссылка на источник (там же можете задать вопросы авторам и почитать комментарии): https://youtu.be/g7yoOc9edcI
Текстовую версию выступления Бориса Гринблата можно прочесть по ссылке https://medalternativa.info/our/speak/usloviya-lecheniya-raka/
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. 00.15 - Владимир Лузай. Приветственное слово. Личная история победы над раком натуральными методами.
2. 20.15 - История успешного лечения рака прямой кишки исключительно альтернативными методами
3. 30.00 - Владимир Лузай. Еще одна удивительная история излечения рака. Описание механизма действия рабочих альтернативных методов лечения.
4. 43.05 - Предисловие Владимира Лузай к выступлению Бориса Гринблата
5. 46.07 - Выступление Бориса Гринблата. Натуральная концепция лечения рака. Самый важный фактор для успеха лечения рака. Ответы на вопросы из зала.
6. 01.45.31 - Сложности в лечении рака. Проблемы традиционной медицины
7. 01.51.50 - Ответы на вопросы из зала
Ответы на вопросы
Ютуб канал Лузай Владимира: https://www.youtube.com/user/v22v2010
Книга “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Сайт МедАльтернатива.инфо о натуральной концепции лечения рака и других болезней: www.MedAlternativa.info
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