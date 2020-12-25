Как лекарство от рака GCMAF было уничтожено в Европе

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Этот фрагмент 7-й серии фильма "ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения" в очередной рассказывает о том, как медицинский истеблишмент уничтожает эффективные средства излечения болезней, поскольку они ставят под угрозу прибыли фарм. индустрии. В данном эпизоде речь идет о препарате GCMAF - естественном факторе активакции макрофагов - санитаров иммунной системы. Этот препарат помогает в лечении многих заболеваний, включая аутизм, аутоиммунные и сердечные заболевания, рак и другие. Узнать цены GcMAF препаратов можно по тел +7 925 585 8928