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ΚΑΝΝΕΣ 1995. ΟΤΑΝ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΔΕΙΧΝΕ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ Ε.Ε.
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19 views • April 11, 2020
ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΟΝΤΑΣ ΠΙΑ ΠΡΟΔΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΟΡΑΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ,
ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΟΝΤΑΣ ΠΙΑ ΠΡΟΔΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟ ΞΕΔΟΝΤΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΟΡΑΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ,
ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.
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